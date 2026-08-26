Метеозалежним приготуватися: Землю накриє тривалий геомагнітний шторм

Що наразі відомо про магнітну бурю

Поточний К-індекс становить 2,7, що відповідає зеленому рівню та вказує на низькі магнітні коливання. Резонанс Шумана, який фіксує електромагнітний фон нашої планети, також залишається в межах норми (зелений рівень).

Тривожний сигнал: спалах класу M7

Незважаючи на стабільність магнітосфери Землі, прилади зафіксували на Сонці потужний спалах класу M7 (червоний рівень небезпеки). Такі виверження часто супроводжуються масштабними викидами корональної маси, яка, досягаючи нашої планети, провокує збурення магнітного поля.

За прогнозами дослідників Британської геологічної служби, наслідки цього спалаху ми відчуємо зовсім скоро.

Очікується, що геомагнітний шторм рівня G1 накриє Землю вже з 26 серпня. Попередні дані свідчать, що космічна погода залишатиметься нестабільною щонайменше до 28 серпня включно.

Чого очікувати від бурі рівня G1

Шторми класу G1 вважаються слабкими за міжнародною класифікацією, проте вони здатні викликати незначні збої в роботі енергосистем, впливати на маршрути міграції птахів і, головне, позначатися на самопочутті метеозалежних людей.

Щоб мінімізувати вплив бурі цими днями, варто:

Відкласти важкі справи: Уникайте надмірних фізичних навантажень у спортзалі чи на дачі в період з 26 по 28 серпня.

Змінити раціон: Замініть ранкову каву на трав'яні чаї (наприклад, з м'ятою або мелісою), які заспокоюють нервову систему та не провокують стрибків тиску.

Контролювати тиск: Якщо ви схильні до гіпертонії чи мігреней, переконайтеся, що ваші ліки є під рукою, оскільки саме на початку шторму судини реагують найгостріше.

Чи існує метеозалежність у чотирилапих?

Вплив космічної погоди на пухнастих улюбленців може проявлятися по-різному - від раптової пасивності до необґрунтованої тривожності.

Раптом стають млявими та сонливими. Грайливий пес чи активний кіт можуть цілий день лежати без руху, відмовляючись від улюблених ігор. Організм тварини інстинктивно вмикає режим збереження енергії.

Відмовляються від їжі. Зміна магнітного поля може викликати у тварин легку нудоту або скачки внутрішнього тиску, через що вони тимчасово втрачають апетит. Не варто силоміць змушувати їх їсти.

Шукають затишні темні кутки. Коти нерідко забираються у шафи, під ліжка або в далекі кутки кімнати, а собаки намагаються притулитися ближче до господарів або ховаються під стіл. У темряві та обмеженому просторі вони почуваються в безпеці, коли їхній сенсорний апарат переживає навантаження.

Безпідставне занепокоєння. Деякі собаки можуть почати безпричинно скавуліти, ходити з кутка в куток або проявляти підвищену знервованість.

Головне правило для дбайливого господаря в цей період - не турбувати улюбленця.

Як правило, стан тварин повністю нормалізується одразу після того, як геомагнітний фон Землі повертається до норми.