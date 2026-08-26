Метеозависимым приготовиться: Землю накроет длительный геомагнитный шторм

Что известно о магнитной буре

Текущий индекс К составляет 2,7, что соответствует зеленому уровню и указывает на низкие магнитные колебания. Резонанс Шумана, фиксирующий электромагнитный фон нашей планеты, также остается в пределах нормы (зеленый уровень).

Тревожный сигнал: вспышка класса M7

Несмотря на стабильность магнитосферы Земли, приборы зафиксировали на Солнце мощную вспышку класса M7 (красный уровень опасности). Такие извержения часто сопровождаются масштабными выбросами корональной массы, которая, достигая нашей планеты, провоцирует возмущение магнитного поля.

По прогнозам исследователей Британской геологической службы, последствия этой вспышки мы ощутим совсем скоро.

Ожидается, что геомагнитный шторм уровня G1 накроет Землю уже с 26 августа. Предварительные данные свидетельствуют, что космическая погода будет оставаться нестабильной не менее 28 августа включительно.

Чего ожидать от бури уровня G1

Штормы класса G1 считаются слабыми по международной классификации, однако способны вызвать незначительные сбои в работе энергосистем, влиять на маршруты миграции птиц и, главное, сказываться на самочувствии метеозависимых людей.

Чтобы минимизировать влияние бури в эти дни, следует:

Отложить трудные дела: Избегайте чрезмерных физических нагрузок в спортзале или на даче в период с 26 по 28 августа.

Изменить рацион: Замените утренний кофе на травяные чаи (например, мятой или мелиссой), которые успокаивают нервную систему и не провоцируют скачков давления.

Контролировать давление: Если вы склонны к гипертонии или мигреням, убедитесь, что ваше лекарство находится под рукой, поскольку именно в начале шторма сосуды реагируют наиболее остро.

Существует ли метеозависимость у четырехлапых?

Воздействие космической погоды на пушистых любимцев может проявляться по-разному - от внезапной пассивности до необоснованной тревожности.

Вдруг становятся безжизненными и сонливыми. Игривый пес или активный кот могут целый день лежать без движения, отказываясь от любимых игр. Организм животного инстинктивно включает режим сохранения энергии.

Отказываются от еды. Изменение магнитного поля может вызвать у животных легкую тошноту или скачки внутреннего давления, из-за чего они временно теряют аппетит. Не стоит силой заставлять их есть.

Ищут уютные темные уголки. Кошки нередко убираются в шкафы, под кровати или в дальние уголки комнаты, а собаки пытаются прислониться поближе к хозяевам или прячутся под стол. В темноте и ограниченном пространстве они чувствуют себя в безопасности, когда их сенсорный аппарат переживает нагрузку.

Безосновательная обеспокоенность . Некоторые собаки могут начать беспричинно скулить, ходить из угла в угол или проявлять повышенную нервозность.

Главное правило для бережного хозяина в этот период - не беспокоить любимца.

Как правило, состояние животных полностью нормализуется сразу после того, как геомагнитный фон Земли возвращается в норму.