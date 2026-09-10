Морква у вересні ще дрібна: правильний полив і проріджування допоможуть коренеплодам підрости

Чи може морква ще підрости

Так, якщо коренеплоди ще не досягли своєї сортової стиглості, у вересні вони продовжують "наливатися". Багато залежить від строків посіву, сорту, погоди та умов на грядці.

Тому зараз важливо не намагатися стимулювати моркву будь-якими добривами, а перевірити дві базові речі: чи достатньо їй вологи та чи не росте вона надто густо.

Правильно поливайте

Коренеплоди потребують достатньої кількості вологи для нормального росту. Фахівці Королівського садівничого товариства Великої Британії (RHS) зазначають, що морква загалом посухостійка, однак під час тривалих сухих періодів їй потрібен хороший полив, щоб ріст не зупинявся.

При цьому не варто постійно зволожувати землю потроху. Якщо ґрунт пересихає, а потім його різко заливають, коренеплоди можуть тріскатися. Тож у суху погоду краще рідше, але добре проливати грядку, щоб вода потрапляла в зону коренів.

Звільніть моркві місце

Якщо морква посіяна надто густо, коренеплодам просто не вистачає простору. Рослини конкурують між собою за воду, світло та поживні речовини.

RHS рекомендує проріджувати моркву приблизно до 5–7 см між рослинами.

Університет Міннесоти також наголошує, що достатня відстань між морквинами зменшує конкуренцію за воду та поживні речовини й допомагає коренеплодам нормально розвиватися.

Якщо на вашій грядці морква росте буквально "стіною", зайві рослини варто обережно прибрати. Це особливо актуально для тих ділянок, де коренеплоди ще зовсім тонкі.

Не поспішайте сипати добрива

Якщо морква невелика, це не означає, що їй терміново потрібна додаткова підгодівля. Розмір коренеплоду залежить не лише від живлення, а й від сорту, строків посіву, густоти рослин, вологості та стану ґрунту.

Тому у вересні краще спочатку виправити очевидні проблеми з поливом і загущенням, а не експериментувати з великими дозами добрив.

І важливо розуміти: якщо моркву посіяли пізно або її розвиток сильно відстає, за кілька тижнів вона не обов'язково перетвориться на великі коренеплоди. Але якщо рослини ще активно ростуть і їм вистачає вологи та простору, додатковий час на грядці може піти врожаю на користь.