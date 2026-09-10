Морковь в сентябре еще мелкая: правильный полив и прореживание помогут корнеплодам подрасти

Может ли морковь еще подрасти

Да, если корнеплоды еще не достигли своей сортовой спелости, в сентябре они продолжают "наливаться". Многое зависит от сроков посева, сорта, погоды и условий на грядке.

Поэтому сейчас важно не пытаться стимулировать морковь любыми удобрениями, а проверить две базовые вещи: достаточно ли ей влаги и не растет ли она слишком густо.

Правильный полив

Корнеплоды нуждаются в достаточном количестве влаги для нормального роста. Специалисты Королевского садоводческого общества Великобритании (RHS) отмечают, что морковь в целом засухоустойчива, однако во время длительных сухих периодов ей нужен хороший полив, чтобы рост не останавливался.

При этом не следует постоянно увлажнять землю понемногу. Если почва пересыхает, а затем ее резко заливают, корнеплоды могут трескаться. Так что в сухую погоду лучше реже, но хорошо проливать грядку, чтобы вода попадала в зону корней.

Освободите моркови место

Если морковь посеяна слишком густо, корнеплодам просто не хватает пространства. Растения конкурируют между собой за воду, свет и питательные вещества.

RHS рекомендует прореживать морковь примерно до 5-7 см между растениями.

Университет Миннесоты также отмечает, что достаточное расстояние между морковками уменьшает конкуренцию за воду и питательные вещества и помогает корнеплодам нормально развиваться.

Если на вашей грядке морковь растет буквально "стеной", лишние растения следует осторожно убрать. Это особенно актуально для тех участков, где корнеплоды совсем тонкие.

Не спешите сыпать удобрения

Если морковь небольшая, это не значит, что ей срочно требуется дополнительная подкормка. Размер корнеплода зависит не только от питания, но и от сорта, сроков посева, густоты растений, влажности и состояния почвы.

Поэтому в сентябре лучше исправить очевидные проблемы с поливом и загущением, а не экспериментировать с большими дозами удобрений.

И важно понимать: если морковь посеяли поздно или ее развитие сильно отстает, через несколько недель она не обязательно превратится в крупные корнеплоды. Но если растения еще активно растут и хватает влаги и пространства, дополнительное время на грядке может пойти урожая на пользу.