Одна картоплина може зіпсувати весь урожай: не поспішайте нести його в льох

Зібрати хороший урожай картоплі - лише половина справи. Не менш важливо правильно підготувати бульби до зберігання, адже одна пошкоджена або хвора картоплина може стати джерелом проблем для всього запасу.

Особливо це важливо після викопування, коли на бульбах можуть залишатися подряпини, порізи та вм'ятини. Через такі пошкодження мікроорганізмам легше проникнути всередину, а деякі види гнилі здатні швидко поширюватися на сусідні бульби.

Тому після збору врожаю картоплю не варто просто пересипати в один мішок і відправляти в льох. Спочатку її потрібно просушити, перебрати та правильно підготувати.

Чому пошкоджені бульби небезпечні для всього врожаю

Порізана лопатою картоплина, бульба з тріснутою шкіркою або сильною вм'ятиною має значно більше шансів захворіти під час зберігання. Місце пошкодження стає своєрідними "воротами" для бактерій і грибків.

Наталі Хоідал з Університету Міннесоти (University of Minnesota) зазначає, що бактерії, які спричиняють м'яку гниль, можуть проникати через рани та пошкодження. Якщо така картоплина опиниться серед здорових, інфекція може поширитися на сусідні бульби, особливо за сприятливих для гниття умов.

Саме тому радять відбирати для тривалого зберігання лише здорову та неушкоджену картоплю.

Пошкоджені бульби краще відкласти окремо та використати першими, якщо вони придатні для споживання. Картоплю з ознаками гнилі або явного захворювання зберігати не варто.

Як правильно просушити картоплю після викопування

Після збору врожаю картоплю потрібно оглянути та дати їй обсохнути. Тут важливо не плутати просушування з тривалим перебуванням під прямим сонцем.

Бульби варто розкласти тонким шаром у сухому, добре вентильованому та захищеному від опадів місці. Картоплю потрібно берегти від світла, адже під його впливом вона зеленіє.

Після викопування шкірка ще може бути ніжною, тому поводитися з бульбами потрібно обережно. Удари та потертості, які спочатку здаються незначними, можуть стати проблемою вже в льоху.

Для тривалого зберігання картоплю рекомендують витримати в умовах, які сприяють загоєнню дрібних пошкоджень шкірки. Оптимальні умови такого "лікування" становлять близько 10-13°C, висока вологість і постійний доступ свіжого повітря протягом приблизно двох тижнів.

Для домашнього врожаю головне - забезпечити сухість поверхні, хорошу вентиляцію та не складати мокру картоплю у щільно закриту тару.

Яку картоплю можна закладати на зберігання (фото: Getty Images)

Як сортувати картоплю перед закладанням у льох

Після просушування врожай потрібно перебрати. Не варто відкладати це на потім: саме зараз найпростіше побачити пошкодження та відокремити проблемні бульби.

Для тривалого зберігання залишають картоплю, яка:

не має порізів і тріщин

не має мокрих або м'яких ділянок

не має ознак гнилі

не має підозрілих плям чи сильних вм'ятин

має цілу, неушкоджену шкірку.

Окремо відкладають картоплю для швидкого використання. Це можуть бути бульби з невеликими механічними пошкодженнями, які не мають ознак гнилі чи хвороби.

А ось картоплю, яка вже м'яка, мокра, має неприємний запах або явні ознаки гниття, краще не залишати в запасах.

Мити картоплю перед зберіганням не варто

Є спокуса після викопування вимити всі бульби, щоб вони виглядали чистими. Але перед тривалим зберіганням цього робити не рекомендують.

Волога на поверхні та додаткове тертя під час миття можуть збільшити ризик пошкодження шкірки. Перед закладанням на зиму треба добре просушити її та прибрати зайвий ґрунт без агресивного очищення.

Які умови потрібні картоплі в льоху

Для тривалого зберігання картоплі потрібні прохолода, темрява, достатня вологість і вентиляція.

Оптимальна температура залежить від сорту та призначення врожаю, але для столової картоплі зазвичай орієнтуються приблизно на 3-4°C у сховищах із високою відносною вологістю.

У домашніх умовах важливіше уникати крайнощів: перегрівання сприяє проростанню та в'яненню, а надмірний холод може погіршити смак.

Приміщення має провітрюватися, але без постійної сирості. Картоплю краще тримати у ящиках, сітках або іншій тарі, яка забезпечує циркуляцію повітря.

Світло також небажане: під його впливом бульби зеленіють.

Не забувайте перевіряти запаси

Навіть правильно підготовлена картопля не лежатиме вічно без нагляду. Час від часу варто перевіряти врожай і одразу прибирати бульби, які почали псуватися.

Особливо звертайте увагу на мокрі плями, неприємний запах, м'якість та інші ознаки гнилі. Регулярний огляд дозволяє вчасно помітити проблему та не дати їй поширитися на весь запас.

І головне правило після викопування просте: не змішуйте пошкоджену картоплю зі здоровою. Кілька хвилин на сортування зараз можуть врятувати значно більшу частину врожаю взимку.