Підготуйте полуницю до осені правильно: що зробити зараз, щоб наступного року було більше ягід

Почніть з грядки

Насамперед приберіть усе зайве. Видаліть сухе, пошкоджене та хворе листя, а також рослинні залишки навколо кущів. Якщо на полуниці були ознаки хвороб або шкідників, таке листя не варто залишати на грядці.

Вуса також потрібно контролювати. Якщо ви не плануєте розмножувати полуницю, зайві вуса краще обрізати, адже вони забирають у материнського куща поживні речовини. Залишати варто лише ті розетки, які потрібні для отримання нового посадкового матеріалу.

Повністю "під нуль" здорові кущі обрізати не потрібно. Достатньо прибрати старе й пошкоджене листя, залишивши молоді листочки та серцевину рослини неушкодженими.

Не забудьте про воду і підживлення

Після плодоношення полуниця продовжує розвиватися, тому в суху погоду їй потрібен полив. Ґрунт має бути зволоженим, але перетворювати грядку на болото не варто.

Важливе значення має й осіннє підживлення. Після збору врожаю рослині потрібні поживні речовини для відновлення та підготовки до зими. Для цього використовують добрива з урахуванням стану ґрунту та потреб конкретного сорту.

Не варто захоплюватися азотними добривами наприкінці сезону: вони стимулюють активний ріст зеленої маси, тоді як перед зимою рослині важливіше поступово перейти до стану спокою.

Полуниця потребує попередньої підготовки до наступного сезону (фото: magnific.com)

Перед холодами також варто подбати про мульчування. Шар органічної мульчі допоможе захистити кореневу систему від перепадів температури. Водночас накривати полуницю занадто рано не потрібно - дочекайтеся стійкого похолодання.

Не залишайте полуницю густою

Фахівці Penn State Extension радять після плодоношення для звичайної полуниці проводити так звану реновацію грядки: не просто прибрати листя, а прорідити кущі й звузити рядки.

Якщо полуниця росте надто щільно, рослинам не вистачає простору, а ягоди наступного року можуть бути дрібнішими. Спеціалісти наголошують на потребі пзвужувати рядки приблизно до 15-30 см і залишати між сильними рослинами близько 8-10 см.

Ще один цікавий нюанс: не варто поспішати з осіннім укриттям. У Penn State Extension зазначають, що полуницю краще мульчувати після того, як рослини вже адаптувалися до холоду, а занадто раннє укриття може знизити їхню холодостійкість.