Проїзд у громадському транспорті Києва, Львова та Харкова: як змінилися ціни за останні пів року
Від весни 2026 року в багатьох українських містах переглянули вартість проїзду в автобусах, тролейбусах і трамваях. Подекуди тарифи зросли одразу на кілька гривень, а в окремих населених пунктах ціни залежать від способу оплати.
Styler зібрав актуальні тарифи в українських містах і з'ясував, де громадський транспорт обходиться пасажирам найдорожче, а де все ж можна заощадити.
Де проїзд коштує найбільше
Одні з найвищих тарифів на міські перевезення діють у Києві та Львові. В обох містах разова поїздка може коштувати 30 гривень, однак ціна залежить від виду транспорту та способу оплати.
Так, за даними офіційного порталу КМДА, у столиці з 15 липня 2026 року одна поїздка в комунальному транспорті коштує 30 грн. Водночас пасажири можуть зменшити витрати, купуючи пакети квитків. Наприклад, за наявності пакета на 50 поїздок одна обходиться у 25 грн.
Що ж стосується пересадкового квитка, який діє 90 хвилин, то він на сьогодні коштує 60 грн.
Приватні маршрутки з 1 серпня також подорожчали: залежно від маршруту проїзд становить 20-25 грн.
Окремі тарифи діють у міській електричці Kyiv City Express:
- квиток у застосунках "Київ Цифровий" та "Укрзалізниця" коштує 30 грн,
- через валідатори - 34,20 грн,
- у терміналах "Укрзалізниці" - 36,70 грн,
- в касі чи у касира у вагоні - 37 грн.
Варто враховувати й ситуацію з рухом транспорту: із вечора 3 листопада через проблеми в енергосистемі Київ тимчасово призупинив роботу трамваїв і тролейбусів. На частині маршрутів їх замінили автобусами.
За даними офіційного сайту міста Лева, в обласному центрі з 16 травня діють диференційовані тарифи:
- разова поїздка коштує 30 грн при оплаті готівкою,
- банківською карткою - 26 грн,
- із загальною транспортною карткою "ЛеоКарт" - 23 грн.
Для студентів із відповідною карткою ціна становить 11,50 грн.
Місячний абонемент коштує:
- 1150 грн - для звичайних пасажирів,
- 575 грн - для студентів.
Вартість проїзду в інших містах
У Вінниці з 1 серпня проїзд у муніципальному транспорті коштує 25 грн. Водночас приватні маршрутки подорожчали раніше - з 15 липня: залежно від напрямку пасажири платять 30 або 35 грн.
У Черкасах наприкінці жовтня змінили вартість проїзду в приватних автобусах:
- квиток при безготівковій оплаті коштує 30 грн,
- за паперовий квиток доведеться викласти 33 грн,
- у тролейбусах тариф становить - 20 грн.
У Хмельницькому проїзд у тролейбусах коштує 14 грн, а в автобусах і маршрутках - 20 грн.
У Миколаєві вартість проїзду залежить від відстані:
- на маршрутах до 10 км - 18 грн,
- якщо відстань перевищує 10 км - 20 грн.
- на окремих напрямках до віддалених районів ціна становить 25-30 грн.
У Чернігові проїзд в автобусах коштує від 12 до 17 грн залежно від перевізника та способу оплати.
Де ціни нижчі
У низці обласних центрів проїзд обходиться дешевше, ніж у Києві, Львові чи Вінниці. Водночас у деяких містах вартість залежить від того, чи користується пасажир транспортною карткою.
Наприклад, у Дніпрі проїзд у трамваях, тролейбусах і метро коштує 10 грн за одну поїздку. В автобусах тариф вищий - 23 грн.
У Житомирі з 15 серпня вартість однєї поїздки складає:
- в електротранспорті коштує 15 грн із транспортною карткою,
- при оплаті банківською карткою - 17 грн,
- для учнів - 8 грн.
В автобусах діють окремі тарифи:
- із транспортною карткою - 22 грн,
- із банківською - 24 грн,
- квиток, придбаний у терміналі - коштує 25 грн.
У Полтаві з 25 серпня діють тимчасові тарифи:
- у тролейбусах - 18 грн,
- в автобусах - 22 грн.
При оплаті електронним квитком пасажири отримують знижку 2 грн. Також передбачена безкоштовна пересадка протягом 35 хвилин.
У Кропивницькому проїзд коштує:
- у тролейбусах - 8 грн,
- у комунальних автобусах - 10 грн,
- в приватних маршрутках - 15 грн.
Водночас у Сумах одна поїздка в тролейбусі коштує 8 грн, тоді як у маршрутках тариф вищий.
У Херсоні проїзд у тролейбусах коштує 6 грн. Це один із найнижчих показників серед наведених міст.
Де громадський транспорт безкоштовний
Окремо згадаємо міста, де пасажири мають можливість користуватися комунальним транспортом безоплатно.
Йдеться про такі:
- Харків - безкоштовно працюють комунальні автобуси, трамваї, тролейбуси та метро. Така можливість зберігається для пасажирів і в листопаді 2026 року.
- Кривий Ріг - безкоштовний проїзд доступний не лише місцевим жителям, а й гостям міста. Водночас це правило не поширюється автоматично на приватні автобусні маршрути.
Якою є середня вартість проїзду в Україні
За даними Держстату, у вересні 2026 року середня статистична вартість однієї поїздки в міському транспорті становила 18,45 грн.
Найвищий показник зафіксували в Києві - 30 грн.
Серед найнижчих:
- Херсонська область - 6 грн,
- Сумська область - 8 грн.
Також відносно невисокі середні ціни були у Волинській області - 12 грн, Черкаській - 13 грн і Чернігівській - 13,84 грн.
З огляду на вищевикладене, можна дійти висновку, що за останні пів року вартість проїзду в багатьох містах помітно змінилася. Найдорожче разова поїздка обходиться у Києві та Львові - до 30 грн, тоді як у деяких містах пасажири платять за електротранспорт всього 6-8 грн. А Харків і Кривий Ріг залишаються прикладами міст, де комунальним транспортом можна користуватися безкоштовно.
Нагадаємо, що з 1 грудня тарифи на електротранспорт планують змінити й у Миколаєві - скільки коштуватиме проїзд в обласному центрі.