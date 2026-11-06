Що купити до Нового року вже в листопаді та скільки це коштує в Україні: гірлянди, ігристе та консерви

Що можна купити до Нового року вже зараз

У листопаді можна заздалегідь придбати консервовану кукурудзу, горошок, оливки, мариновані овочі та інші продукти тривалого зберігання. Також уже зараз можна купити святковий декор, гірлянди та напої для новорічного столу. Перед покупкою продуктів варто перевірити термін придатності, цілісність упаковки й умови зберігання.

Завчасні покупки дозволяють порівняти пропозиції різних магазинів, знайти акції та розподілити витрати на кілька тижнів. Крім того, це допомагає уникнути передсвяткового ажіотажу: не доведеться витрачати час на пошуки потрібних товарів у переповнених супермаркетах наприкінці грудня.

Що не варто купувати про запас

До грудня краще відкласти придбання продуктів, які швидко псуються або потребують постійного охолодження:

свіжі овочі та зелень для святкових салатів,

охолоджене м'ясо й рибу,

ковбасу та сири,

продукти, які потрібно зберігати виключно в холодильнику або морозильній камері,

готові салати, кулінарію та десерти з кремом.

Через можливі відключення електроенергії також варто враховувати, чи зможете ви забезпечити продуктам необхідну температуру зберігання.

Скільки коштують "новорічні" товари у листопаді

Ми перевірили ціни на святкові товари в українських магазинах станом на 6 листопада 2026 року.

Шампанське

Для порівняння ми обрали біле напівсухе ігристе вино "Артемівське" об'ємом 0,75 л. Це один із варіантів напою для святкового столу, який можна придбати заздалегідь. Під час вибору варто звертати увагу на різновиди напою: біле чи рожеве, брют, сухе або напівсолодке.

Ціни на "Артемівське" біле напівсухе ігристе вино:

ROZETKA - "Артемівське", 0,75 л - 250 грн . (акція, замість 314 грн)

. (акція, замість 314 грн) АТБ - "Артемівське", 0,75 л - 274,80 грн .

. Сільпо - "Артемівське", 0,75 л - 339 грн.

Консервована кукурудза

Для порівняння ми обрали консервовану кукурудзу "Верес" у банках вагою 340 г, щоб оцінити вартість однакового продукту в різних торговельних мережах.

Ціни на консервовану кукурудзу:

Novus - кукурудза "Верес", 340 г - 59,99 грн .

. Metro - кукурудза "Верес", 340 г - 60,95 грн .

. Auchan - кукурудза "Верес", 340 г - 57,50 грн.

Гірлянди на батарейках

Для порівняння ми обрали світлодіодні гірлянди типу "роса" довжиною близько 5 метрів із живленням від батарейок. Батарейки в комплект не входять.

Ціни на гірлянди: