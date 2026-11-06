Что купить к Новому году уже в ноябре и сколько это стоит в Украине: гирлянды, игристое и консервы

Что можно купить к Новому году уже сейчас

В ноябре можно заранее приобрести консервированную кукурузу, горошек, оливки, маринованные овощи и другие продукты длительного хранения. Также уже можно купить праздничный декор, гирлянды и напитки для новогоднего стола. Перед покупкой продуктов следует проверить срок годности, целостность упаковки и условия хранения.

Заблаговременные покупки позволяют сравнить предложения разных магазинов, найти акции и распределить затраты на несколько недель. Кроме того, это помогает избежать предпраздничного ажиотажа: не придется тратить время на поиски нужных товаров в переполненных супермаркетах в конце декабря.

Что не стоит покупать заранее

До декабря лучше отложить приобретение продуктов, которые быстро портятся или нуждаются в постоянном охлаждении:

свежие овощи и зелень для праздничных салатов,

охлажденное мясо и рыбу,

колбасу и сыры,

продукты, которые следует хранить исключительно в холодильнике или морозильной камере,

готовые салаты, кулинария и десерты с кремом.

Из-за возможных отключений электроэнергии также следует учитывать, сможете ли вы обеспечить продуктам необходимую температуру хранения.

Сколько стоят "новогодние" товары в ноябре

Мы проверили цены на праздничные товары в украинских магазинах на 6 ноября 2026 года.

Шампанское

Для сравнения мы выбрали белое полусухое игристое вино "Артемівське" объемом 0,75 л. Это один из вариантов напитка для праздничного стола, который можно приобрести заранее. При выборе следует обращать внимание на разновидности напитка: белое или розовое, брют, сухое или полусладкое.

Цены на "Артемівське" белое полусухое игристое вино:

ROZETKA - "Артемівське", 0,75л - 250 грн . (акция, вместо 314 грн)

. (акция, вместо 314 грн) АТБ - "Артемівське", 0,75 л - 274,80 грн .

. Сільпо - "Артемівське", 0,75 л - 339 грн.

Консервированная кукуруза

Для сравнения мы выбрали консервированную кукурузу "Верес" в банках весом 340 г, чтобы оценить стоимость одинакового продукта в разных торговых сетях.

Цены на консервированную кукурузу:

Novus - кукуруза "Верес", 340 г - 59,99 грн .

. Metro - кукуруза "Верес", 340 г - 60,95 грн .

. Auchan - кукуруза "Верес", 340 г - 57,50 грн.

Гирлянды на батарейках

Для сравнения мы выбрали светодиодные гирлянды типа роса длиной около 5 метров с питанием от батареек. Батарейки в комплект не входят.

Цены на гирлянды: