Що робити з опалим листям восени: як використати його на грядках і в компості

Зробіть мульчу з опалого листя

Подрібнене опале листя можна використовувати як органічну мульчу. Воно допомагає утримувати вологу в ґрунті, стримує ріст бур'янів і поступово збагачує ґрунт органічною речовиною. Про такі властивості листяної мульчі пише University of Maryland Extension .

Перед використанням листя краще подрібнити газонокосаркою або садовим подрібнювачем. Так воно швидше розкладається і менше злежується.

Для овочевих і квіткових грядок достатньо шару листя завтовшки близько 2,5-5 см. Навколо дерев і кущів можна використовувати шар завтовшки приблизно 5-8 см. Мульчу не варто насипати впритул до стовбурів, стебел і кореневих шийок рослин.

Є нюанс із газоном. Якщо листя небагато, його можна подрібнити газонокосаркою, щоб дрібні частинки осіли між травинками. А от товстий шар краще прибрати, оскільки він перекриває світло і може пошкодити траву. Зібране листя можна використати як мульчу в іншій частині саду або додати до компосту.

Додайте листя до компосту

Опале листя - хороший матеріал для компосту і джерело вуглецю. Його можна змішувати зі свіжою травою, рослинними рештками та іншими "зеленими" матеріалами, багатими на азот.

Перед додаванням до компосту листя краще подрібнити - так воно швидше розкладається.

Для нормального компостування потрібні волога та доступ до повітря. Вологість компостної маси можна оцінити за простим орієнтиром: вона має нагадувати відтиснуту губку - бути вологою, але не мокрою.

Готовність компосту визначають за його станом, а не лише за часом, що минув після закладання. Зрілий компост має бути однорідним, темним і розсипчастим, із запахом землі без неприємних домішок. За пасивного компостування процес може тривати близько року або довше. Тому компост, закладений восени, не обов'язково буде готовий уже навесні.

Готовий компост можна використовувати для грядок і клумб, а також навколо дерев та кущів.

Зробіть листовий перегній

Ще один спосіб використати опале листя - залишити його розкладатися окремо від інших органічних відходів. Так утворюється листовий перегній, який можна використовувати в саду для покращення ґрунту.

Для цього листя складають у сітчастий контейнер або перфоровані мішки. Якщо використовуєте мішки, проколіть у них отвори для доступу повітря, верх зав'яжіть нещільно, а самі мішки залиште в місці, де вони не пересихатимуть.

Частково розкладене листя можна використовувати як мульчу, а добре перепрілий листовий перегній - додавати до ґрунту. Він допомагає покращувати його структуру та утримувати вологу.

Водночас листовий перегній не варто сприймати як повноцінне добриво. Він не вирізняється високим вмістом поживних речовин, тому його використовують насамперед для покращення структури ґрунту та утримання вологи, а не як заміну основному підживленню.

Використайте листя для захисту рослин

Опале листя можна використовувати як природну мульчу для багаторічних рослин, дерев, кущів і деяких овочевих культур, які зимують у ґрунті.

Такий шар допомагає захистити ґрунт і кореневу систему від різких перепадів температури. Листя також можна розкласти на грядках з озимим часником та іншими культурами, яким потрібен захист у холодний період.

Головне - не створювати щільний вологий покрив. Якщо листя злежалося, його варто розпушити або частково прибрати, щоб воно не перешкоджало доступу повітря до ґрунту.

Частину листя можна залишити в саду

Не всі ділянки потрібно повністю очищати восени. За рекомендаціями Oregon State University Extension , листя можна залишати на клумбах на зиму, якщо воно не утворює щільного шару. Під час розкладання воно додає до ґрунту органічну речовину.

Iowa State University Extension також зазначає, що листя та відмерлі частини рослин можуть слугувати укриттям для комах і диких тварин узимку. Водночас надлишок листя варто прибрати з газону та ділянок, де він може утворити щільний покрив.

Яке листя краще не використовувати

Обережність потрібна з листям рослин, які протягом сезону мали серйозні захворювання або були сильно уражені шкідниками.

Важливо прибирати хворі рослинні рештки восени, оскільки вони можуть стати джерелом проблем у наступному сезоні. Для звичайної домашньої компостної купи таке листя краще не використовувати - вона може не досягати температури, необхідної для знищення частини збудників хвороб.

Заражені рослинні рештки можна компостувати за умови гарячого компостування, але такий спосіб потребує контролю температури та належного догляду. Тому для звичайної домашньої компостної купи краще використовувати здорове листя.

Чи потрібно спалювати опале листя