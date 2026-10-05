Что делать с опавшей листвой осенью: как использовать ее на грядках и в компосте

Сделайте мульчу из опавших листьев

Измельченные опавшие листья можно использовать как органическую мульчу. Оно помогает удерживать влагу в почве, сдерживает рост сорняков и постепенно обогащает почву органическим веществом. О таких свойствах лиственной мульчи пишет University of Maryland Extension .

Перед использованием листьев лучше измельчить газонокосилкой или садовым измельчителем. Так оно быстрее разлагается и меньше слеживается.

Для овощных и цветочных грядок достаточно слоя листьев толщиной около 2,5-5 см. Вокруг деревьев и кустов можно использовать слой толщиной примерно 5-8 см. Мульчу не стоит насыпать вплотную к стволам, стеблям и корневым шеям растений.

Есть нюанс с газоном. Если листьев немного, их можно измельчить газонокосилкой, чтобы мелкие частицы осели между травинками. А вот толстый пласт лучше убрать, поскольку он перекрывает свет и может повредить траву. Собранные листья можно использовать в качестве мульчи в другой части сада или добавить к компоста.

Добавьте листья к компоста

Опавшие листья - хороший материал для компоста и источник углерода. Его можно смешивать со свежей травой, растительными остатками и другими "зелеными" материалами, богатыми азотом.

Перед добавлением к компоста листья лучше измельчить - так они быстрее разлагаются.

Для нормального компостирования необходима влага и доступ к воздуху. Влажность компостной массы можно оценить по простому ориентиру: она должна напоминать отжатую губку – быть влажной, но не мокрой.

Готовность компоста определяют по его состоянию, а не только по времени, прошедшему после закладки. Зрелый компост должен быть однородным, темным и рассыпчатым с запахом земли без неприятных примесей. При пассивном компостировании процесс может длиться около года или дольше. Потому компост, заложенный осенью, не обязательно будет готов уже весной.

Готовый компост можно использовать для грядок и клумбы, а также вокруг деревьев и кустов.

Сделайте листовой перегной

Еще один способ использовать опавшие листья - оставить его разлагаться отдельно от других органических отходов. Так образуется листовой перегной, который можно использовать в саду для улучшения почвы.

Для этого листья складывают в сетчатый контейнер или перфорированные мешки. Если используете мешки, проколите отверстия для доступа воздуха, верх завяжите неплотно, а сами мешки оставьте в месте, где они не будут пересыхать.

Частично разложенные листья можно использовать как мульчу, а хорошо перепревший листовой перегной - добавлять к почве. Он помогает улучшать его структуру и удерживать влагу.

В то же время листовой перегной не следует воспринимать как полноценное удобрение. Он не отличается высоким содержанием питательных веществ, поэтому его используют прежде всего для улучшения структуры почвы и удержания влаги, а не в качестве замены основной подкормке.

Используйте листья для защиты растений

Опавшие листья можно использовать как природную мульчу для многолетних растений, деревьев, кустов и некоторых овощных культур, зимующих в почве.

Такой слой помогает оградить почву и корневую систему от резких перепадов температуры. Листья также можно разложить на грядках с озимым чесноком и другими культурами, которым нужна защита в холодный период.

Главное - не создавать плотный влажный покров. Если листья слежались, их следует разрыхлить или частично убрать, чтобы они не препятствовали доступу воздуха к почве.

Часть листьев можно оставить в саду

Не все участки нужно полностью очищать осенью. По рекомендациям Oregon State University Extension , листья можно оставлять на клумбах на зиму, если они не образуют плотного слоя. При разложении оно добавляет к почве органическое вещество.

Iowa State University Extension также отмечает, что листья и отмершие части растений могут служить укрытием для насекомых и диких животных зимой. В то же время излишек листьев следует убрать из газона и участков, где они могут образовать плотный покров.

Какие листья лучше не использовать

Осторожность нужна с листьями растений, которые в течение сезона испытывали серьезные заболевания или были сильно поражены вредителями.

Важно убирать больные растительные остатки осенью, поскольку они могут стать источником проблем в следующем сезоне. Для обычной домашней компостной кучи такие листья лучше не использовать – она может не достигать температуры, необходимой для уничтожения части возбудителей болезней.

Зараженные растительные остатки можно компостировать при горячем компостировании, но такой способ требует контроля температуры и надлежащего ухода. Поэтому для обычной домашней компостной кучи лучше использовать здоровые листья.

Нужно ли сжигать опавшие листья