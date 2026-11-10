Ціни на гречку, яйця і молоко 10 листопада: скільки коштує продуктовий набір у різних супермаркетах

Скільки коштує хліб

Для порівняння ми обрали хлібобулочні вироби вагою від 350 до 400 грамів. Ціна залежить від виробника, рецептури та наявності акцій.

Станом на 10 листопада вартість така:

АТБ - тостовий хліб "Геркулес" із висівками, 350 г - 25,90 грн.

Сільпо - хліб "Цар-хліб" "Президентський" столичний, 350 г - 18,01 грн.

Ашан - батон "Київхліб" "Золотистий" нарізаний, 380 г - 25,80 грн.

Novus - хліб "Марка Promo" "Український" нарізаний, 400 г - 25,79 грн.

Ціни на продукти в супермаркетах станом на 10 листопада (колаж: Styler)

Молоко

У цій категорії порівняли ультрапастеризоване молоко в упаковках від 900 до 950 грамів.

АТБ - молоко "Своя Лінія", 1%, 900 г - 39,90 грн.

Сільпо - молоко "Селянське" "Особливе", 950 г - 68,99 грн. При купівлі від двох упаковок ціна однієї становить 56,90 грн.

Ашан - молоко "Яготинське", 2,5%, 900 г - 44,90 грн замість 67,40 грн. Акція діє до 10 листопада.

Novus - молоко "Яготинське", 2,5%, 900 г - 46,99 грн замість 61,99 грн. Знижка зазначена до 11 листопада.

Яйця: різниця майже 30 гривень

Для цієї категорії обрали курячі яйця категорії С1 в упаковках по 10 штук. Саме тут зафіксували одну з найбільших різниць між цінами магазинів.

АТБ - яйця "Квочка", категорія С1, 10 шт. - 68,90 грн за акцією замість 78,90 грн.

Сільпо - яйця "Від доброї курки" "Свіжість", категорія С1, 10 шт. - 39,19 грн.

Ашан - яйця Auchan, категорія С1, 10 шт. - 62,70 грн.

Novus - яйця Marka Promo, категорія С1, 10 шт. - 58,99 грн.

Гречка: де кілограм коштує майже вдвічі дорожче

Ціни на гречану крупу виявилися ще більш контрастними. У всіх чотирьох мережах для порівняння взяли по одному кілограму продукту.

АТБ - гречана крупа "Розумний вибір", 1 кг - 85,90 грн.

Сільпо - гречана крупа "Премія", ядриця швидкорозварювана, 1 кг - 54,99 грн за акцією замість 64,99 грн.

Ашан - гречана крупа, 1 кг - 98,70 грн.

Novus - гречана крупа Novus, 1 кг - 104 грн.

Соняшникова олія

Останньою позицією в нашому порівнянні стала рафінована соняшникова олія. У кожному магазині перевірили вартість пляшки об'ємом 500 мл.

АТБ - олія "Своя Лінія" соняшникова рафінована, 500 мл - 53,13 грн.

Сільпо - олія "Премія" соняшникова рафінована, 500 мл - 56,99 грн.

Ашан - олія Auchan соняшникова рафінована, 500 мл - 49,40 грн.

Novus - олія "Щедрий Дар" соняшникова рафінована дезодорована, 500 мл - 64,62 грн.

Скільки коштує продуктовий кошик у кожному магазині

Ми підрахували загальну вартість п'яти продуктів: однієї упаковки хліба, молока, десятка яєць, кілограма гречки та 500 мл соняшникової олії.

Найменша сума за сформований набір вийшла в Сільпо - 238,17 грн. Друге місце за вартістю посідає АТБ - 273,73 грн. В Ашані за ці ж п'ять категорій продуктів потрібно заплатити 281,50 грн, а в Novus - 300,39 грн.

Різниця між найменшою та найбільшою сумою становить 62,22 грн.

Варто враховувати, що це порівняння конкретних товарів, а не всього асортименту магазинів. Обрані продукти відрізняються брендами, складом, жирністю молока та вагою хліба. Тому результати не означають, що одна мережа завжди дешевша за іншу.

Також ціни можуть змінюватися залежно від міста, наявності товарів та терміну дії акцій. Перед покупкою варто перевірити актуальну вартість у своєму магазині.