Сколько стоит базовая продуктовая корзина 10 ноября: сравнили цены в АТБ, Сильпо, Ашане и Novus

Сколько стоит хлеб

Для сравнения мы выбрали хлебобулочные изделия весом от 350 до 400 граммов. Цена зависит от производителя, рецептуры и наличия акций.

По состоянию на 10 ноября стоимость следующая:

АТБ - тостовый хлеб "Геркулес" с отрубями, 350 г - 25,90 грн.

Сильпо - хлеб "Царь-хлеб" "Президентский" столичный, 350 г - 18,01 грн.

Ашан - батон "Киевхлеб" "Золотистый" нарезной, 380 г - 25,80 грн.

Novus - хлеб "Марка Promo" "Украинский" нарезной, 400 г - 25,79 грн.

Цены на продукты в супермаркетах по состоянию на 10 ноября (коллаж: Styler)

Молоко

В этой категории сравнили ультрапастеризованное молоко в упаковках от 900 до 950 граммов.

АТБ - молоко "Своя Линия", 1%, 900 г - 39,90 грн.

Сильпо - молоко "Селянське" "Особливе", 950 г - 68,99 грн. При покупке от двух упаковок цена одной составляет 56,90 грн.

Ашан - молоко "Яготинское", 2,5%, 900 г - 44,90 грн вместо 67,40 грн. Акция действует до 10 ноября.

Novus - молоко "Яготинское", 2,5%, 900 г - 46,99 грн вместо 61,99 грн. Скидка указана до 11 ноября.

Яйца: разница почти 30 гривен

Для этой категории выбрали куриные яйца категории С1 в упаковках по 10 штук. Именно здесь зафиксировали одну из самых больших разниц между ценами магазинов.

АТБ - яйца "Квочка", категория С1, 10 шт. - 68,90 грн по акции вместо 78,90 грн.

Сильпо - яйца "Від доброї курки" "Свіжість", категория С1, 10 шт. - 39,19 грн.

Ашан - яйца Auchan, категория С1, 10 шт. - 62,70 грн.

Novus - яйца Marka Promo, категория С1, 10 шт. - 58,99 грн.

Гречка: где килограмм стоит почти вдвое дороже

Цены на гречневую крупу оказались еще более контрастными. Во всех четырех сетях для сравнения взяли по одному килограмму продукта.

АТБ - гречневая крупа "Розумний вибір", 1 кг - 85,90 грн.

Сильпо - гречневая крупа "Премія", ядрица быстроразваривающаяся, 1 кг - 54,99 грн по акции вместо 64,99 грн.

Ашан - гречневая крупа, 1 кг - 98,70 грн.

Novus - гречневая крупа Novus, 1 кг - 104 грн.

Подсолнечное масло

Последней позицией в нашем сравнении стало рафинированное подсолнечное масло. В каждом магазине проверили стоимость бутылки объемом 500 мл.

АТБ - масло "Своя Линия" подсолнечное рафинированное, 500 мл - 53,13 грн.

Сильпо - масло "Премія" подсолнечное рафинированное, 500 мл - 56,99 грн.

Ашан - масло Auchan подсолнечное рафинированное, 500 мл - 49,40 грн.

Novus - масло "Щедрий Дар" подсолнечное рафинированное дезодорированное, 500 мл - 64,62 грн.

Сколько стоит продуктовая корзина в каждом магазине

Мы подсчитали общую стоимость пяти продуктов: одной упаковки хлеба, молока, десятка яиц, килограмма гречки и 500 мл подсолнечного масла.

Наименьшая сумма за сформированный набор получилась в Сильпо - 238,17 грн. Второе место по стоимости занимает АТБ - 273,73 грн. В Ашане за эти же пять категорий продуктов придется заплатить 281,50 грн, а в Novus - 300,39 грн.

Разница между наименьшей и наибольшей суммой составляет 62,22 грн.

Стоит учитывать, что это сравнение конкретных товаров, а не всего ассортимента магазинов. Выбранные продукты отличаются брендами, составом, жирностью молока и весом хлеба. Поэтому результаты не означают, что одна сеть всегда дешевле другой.

Также цены могут меняться в зависимости от города, наличия товаров и срока действия акций. Перед покупкой стоит проверить актуальную стоимость в своем магазине.