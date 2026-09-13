Як ефективно очистити сковорідку з нержавіючої сталі від нагару та застарілого жиру

Для експерименту взяли одну сковорідку з нержавіючої сталі та однакове забруднення. На дуже гарячій поверхні навмисно приготували яйце так, щоб воно пригоріло, після чого сковорідку повністю охолодили. Кожен спосіб перевіряли вже на цій самій поверхні.

Сода та алюмінієва фольга

Один із найпростіших способів - використати харчову соду та алюмінієву фольгу.

На забруднену поверхню потрібно насипати приблизно 2-3 столові ложки соди, додати трохи води та перемішати до консистенції густої пасти. Після цього шматок алюмінієвої фольги зминають у кульку та протирають нею забруднену поверхню. Сильно натискати не потрібно - достатньо кілька разів пройтися по місцях із нагаром.

Після очищення сковорідку потрібно ретельно промити теплою водою із засобом для миття посуду. Цей спосіб показав найкращий результат серед п'яти варіантів: основний наліт вдалося прибрати приблизно за 3 хвилини.

Лимони та кип'ятіння

Для другого способу знадобляться 2-3 лимони та вода.

Лимони потрібно розрізати на четвертинки, покласти у сковорідку та залити водою так, щоб вона покривала забруднені ділянки. Потім воду доводять до кипіння і залишають приблизно на 5-10 хвилин. Під час нагрівання пригорілі залишки поступово відділяються від поверхні. Після цього воду з лимонами виливають, а сковорідку миють губкою або щіткою.

Спосіб виявився досить ефективним, однак потребує більше часу - близько 25 хвилин загалом. За результатами тесту він посів друге місце.

Таблетка для посудомийної машини

Ще один варіант - таблетка для посудомийної машини. У сковорідку потрібно налити невелику кількість води та трохи її підігріти. Потім посуд знімають із плити й проводять таблеткою по забруднених місцях. Підгорілий наліт починає відходити досить швидко. Після цього поверхню потрібно ретельно промити водою.

На очищення таким способом у тесті знадобилося приблизно 3-5 хвилин. За ефективністю він поступився соді з фольгою та лимонам.

Вода, оцет і сода

Популярний домашній спосіб передбачає використання води, оцту та соди. У сковорідку наливають приблизно по склянці води та оцту, після чого суміш доводять до кипіння. Потім додають близько двох столових ложок соди. Після реакції суміші забруднення потрібно додатково відтирати губкою.

Попри популярність такого методу, результат виявився не надто вражаючим. Основний шар нагару довелося довго відтирати вручну, а вся процедура зайняла близько 25 хвилин. У порівняльному тесті цей варіант виявився одним із найменш ефективних.

Серветка для сушіння білизни

П'ятий спосіб передбачає використання серветки для сушіння білизни, яку в англомовних країнах використовують у сушильних машинах. У забруднену сковорідку наливають гарячу воду, додають трохи засобу для миття посуду та кладуть серветку. Потім усе залишають приблизно на годину. За цей час забруднення має розм'якшитися, після чого сковорідку можна помити губкою.

Однак цей метод виявився найменш практичним: навіть після тривалого замочування частина пригорілих залишків залишилася на поверхні. Загалом процедура займала приблизно 65-70 хвилин.

Важливо: способи тестували на посуді з нержавіючої сталі. Для сковорідок з антипригарним або іншим спеціальним покриттям варто дотримуватися рекомендацій виробника й уникати абразивного очищення, якщо воно заборонене.