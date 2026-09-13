Как эффективно очистить сковороду из нержавеющей стали от нагара и застарелого жира

Для эксперимента взяли одну сковороду из нержавеющей стали и одинаковое загрязнение. На очень горячей поверхности специально приготовили яйцо так, чтобы оно пригорело, после чего сковороду полностью охладили. Каждый способ проверяли уже на этой же поверхности.

Сода и алюминиевая фольга

Один из самых простых способов - использовать пищевую соду и алюминиевую фольгу.

На загрязненную поверхность нужно насыпать примерно 2-3 столовых ложки соды, добавить немного воды и перемешать до консистенции густой пасты. После этого кусок алюминиевой фольги смывают в шарик и протирают им загрязненную поверхность. Сильно нажимать не нужно - достаточно несколько раз пройтись по местам с нагаром.

После очищения сковороду нужно тщательно промыть теплой водой со средством для мытья посуды. Этот способ показал наилучший результат среди пяти вариантов: основной налет удалось убрать примерно через 3 минуты.

Лимоны и кипячение

Для второго способа понадобятся 2-3 лимона и вода.

Лимоны следует разрезать на четвертинки, положить в сковороду и залить водой так, чтобы она покрывала загрязненные участки. Затем воду доводят до кипения и оставляют примерно на 5-10 минут. При нагреве пригоревшие остатки постепенно отделяются от поверхности. После этого воду с лимонами выливают, а сковороду моют губкой или щеткой.

Способ оказался достаточно эффективным, однако требует больше времени - около 25 минут. По результатам теста он занял второе место.

Таблетка для посудомоечной машины

Еще один вариант - таблетка для посудомоечной машины. В сковороду нужно налить небольшое количество воды и немного ее подогреть. Затем посуду снимают с плиты и производят таблеткой по загрязненным местам. Подгоревший налет начинает отходить довольно быстро. После этого поверхность нужно тщательно промыть водой.

На очищение таким способом в тесте понадобилось примерно 3-5 минут. По эффективности он уступил соди с фольгой и лимоном.

Вода, уксус и сода

Популярный домашний способ подразумевает использование воды, уксуса и соды. В сковороду наливают примерно по стакану воды и уксуса, после чего доводят смесь до кипения. Затем добавляют около двух столовых ложек соды. После реакции смеси загрязнение нужно дополнительно оттирать губкой.

Несмотря на популярность такого метода, результат оказался не слишком впечатляющим. Основной слой нагара пришлось долго оттирать вручную, а вся процедура заняла около 25 минут. В сравнительном тесте этот вариант оказался одним из менее эффективных.

Салфетка для сушки белья

Пятый способ предполагает использование салфетки для сушки белья, используемого в англоязычных странах в сушильных машинах. В загрязненную сковороду наливают горячую воду, добавляют немного моющего средства и кладут салфетку. Затем все оставляют примерно на час. За это время загрязнение должно размягчиться, после чего сковороду можно помыть губкой.

Однако этот метод оказался менее практичным: даже после длительного замачивания часть пригоревших остатков осталась на поверхности. В общем, процедура занимала примерно 65-70 минут.

Важно: способы тестировали на посуде из нержавеющей стали. Для сковородок с антипригарным или другим специальным покрытием следует соблюдать рекомендации производителя и избегать абразивной очистки, если она запрещена.