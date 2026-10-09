Субсидії у 2026 році: як оформити допомогу онлайн та через що можуть припинити виплати

Кому потрібно подавати заяву

Більшості українців, які вже отримують субсидію, повторно подавати документи не потрібно. Пенсійний фонд перерахує допомогу автоматично.

Це стосується й тих, кому в неопалювальний період була призначена субсидія у розмірі 0 гривень.

Звернутися до ПФУ потрібно, зокрема, якщо людина оформлює допомогу вперше, раніше отримала відмову або відбулися зміни, які впливають на право на субсидію.

Розмір допомоги визначають індивідуально з урахуванням доходів, кількості людей, які проживають у помешканні, вартості комунальних послуг та соціальних нормативів.

Як оформити субсидію онлайн

Подати документи можна через портал Дія або вебпортал Пенсійного фонду.

На порталі Дія потрібно авторизуватися, знайти послугу "Заява на субсидію", заповнити необхідні дані, перевірити їх та підписати заяву електронним підписом.

Послуга безкоштовна, а розгляд заяви може тривати до 30 календарних днів.

Подати документи можна і через вебпортал ПФУ. Після авторизації потрібно перейти до розділу "Комунікації з ПФУ", обрати заяву на житлову субсидію, заповнити форму та за потреби додати документи.

Стан звернення можна перевірити в особистому кабінеті, а інформацію про призначену допомогу - у розділі "Моя субсидія".

Через що можуть відмовити у субсидії

На право отримувати допомогу впливають не лише доходи. Пенсійний фонд враховує також майновий стан та певні витрати.

Серед обставин, які можуть стати підставою для відмови:

придбання протягом останніх 12 місяців нерухомості, автомобіля та іншого майна на суму понад 100 тис. грн;

наявність на депозитних рахунках понад 100 тис. грн або ОВДП на суму понад 100 тис. грн;

наявність автомобіля, якому до 5 років, або більш ніж одного автомобіля, якому до 15 років;

прострочена більш ніж на три місяці заборгованість за комунальні послуги на суму понад 680 грн;

квартира площею понад 130 кв. м або приватний будинок площею понад 230 кв. м;

наявність у власності більш ніж одного житлового приміщення, якщо воно не підпадає під передбачені винятки;

купівля протягом останніх 12 місяців іноземної валюти або банківських металів на загальну суму понад 50 тис. грн.

Водночас ці обставини не завжди автоматично означають відмову. Законодавство передбачає винятки, тому ПФУ оцінює конкретну ситуацію.

Наприклад, заборгованість за комунальні послуги можна погасити або реструктуризувати, після чого повторно звернутися по субсидію. Детальні умови призначення допомоги пояснює Пенсійний фонд.

Коли вже призначені виплати можуть припинити

ПФУ може переглянути право на допомогу, якщо після її призначення змінилися обставини, які впливають на виплати, або з'ясувалося, що заявник подав недостовірні відомості.

Отримувачам субсидії потрібно повідомляти, зокрема, про зміни у складі зареєстрованих або фактично проживаючих осіб, переліку комунальних послуг та інші обставини, передбачені правилами призначення допомоги.

Зазвичай повідомити про такі зміни необхідно протягом 30 календарних днів.

Якщо через неповні або неправильні відомості людині виплатили більше, ніж вона мала право отримати, надміру нараховані кошти можуть вимагати повернути.

Коли подавати документи

Для тих, хто звертається по субсидію на опалювальний сезон уперше, важлива дата подання документів.

Як пояснює ПФУ, якщо звернутися до 30 листопада 2026 року включно, допомогу за наявності права на неї призначать із початку опалювального періоду.

Якщо подати заяву пізніше, субсидію призначатимуть із місяця звернення.