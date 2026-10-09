Субсидии в 2026 году: как оформить помощь онлайн и из-за чего могут прекратить выплаты

Кому нужно подавать заявление

Большинству украинцев, уже получающих субсидию, повторно подавать документы не нужно. Пенсионный фонд перечислит помощь автоматически .

Это касается и тех, кому в неотапливаемый период была назначена субсидия в размере 0 гривен.

Обратиться в ПФУ необходимо, в частности, если человек оформляет помощь в первый раз, ранее получил отказ либо произошли конфигурации, влияющие на право на субсидию.

Размер помощи определяют индивидуально с учетом доходов, количества людей, проживающих в квартире, стоимости коммунальных услуг и социальных нормативов.

Как оформить субсидию онлайн

Подать документы можно через портал Дія или веб-портал Пенсионного фонда.

На портале Дія следует авторизироваться, найти услугу "Заявление на субсидию", заполнить необходимые данные, проверить их и подписать заявление электронной подписью.

Услуга бесплатная, а рассмотрение заявления может занять до 30 календарных дней.

Подать документы можно и через вебпортал ПФУ. После авторизации нужно перейти в раздел "Коммуникации по ПФУ", выбрать заявление на жилищную субсидию, заполнить форму и при необходимости добавить документы.

Состояние обращения можно проверить в личном кабинете, а информацию о назначенной помощи - в разделе "Моя субсидия".

Из-за чего могут отказать в субсидии

На право получать помощь оказывают влияние не только доходы. Пенсионный фонд учитывает имущественное положение и определенные расходы.

Среди обстоятельств, которые могут стать основанием для отказа:

покупка за последние 12 месяцев недвижимости, автомобиля и другого имущества на сумму свыше 100 тыс. грн;

наличие на депозитных счетах свыше 100 тыс. грн. или ОВГЗ на сумму свыше 100 тыс. грн.;

наличие автомобиля, которому до 5 лет, или более одного автомобиля, которому до 15 лет;

просроченная более чем на три месяца задолженность за коммунальные услуги на сумму более 680 грн.;

квартира площадью более 130 кв. м или частный дом площадью более 230 кв. м;

наличие в собственности более одного жилого помещения, если оно не подпадает под предусмотренные исключения;

покупка за последние 12 месяцев иностранной валюты или банковских металлов на общую сумму свыше 50 тыс. грн.

В то же время, эти обстоятельства не всегда автоматически означают отказ. Законодательство предусматривает исключения, поэтому ПФУ оценивает конкретную ситуацию.

К примеру, задолженность за коммунальные услуги можно погасить или реструктуризировать, после чего повторно обратиться за субсидией. Подробные условия назначения помощи объясняет Пенсионный фонд.

Когда уже назначенные выплаты могут прекратить

ПФУ может пересмотреть право на пособие, если после его назначения изменились обстоятельства, влияющие на выплаты, или выяснилось, что заявитель предоставил недостоверные сведения.

Получателям субсидии следует сообщать, в частности, об изменениях в составе зарегистрированных или фактически проживающих лиц, перечне коммунальных услуг и других обстоятельствах, предусмотренных правилами назначения помощи.

Обычно сообщить о таких изменениях необходимо в течение 30 календарных дней.

Если из-за неполных или неправильных сведений человеку выплатили больше, чем он имел право получить, излишне начисленные средства могут потребовать вернуть.

Когда подавать документы

Для тех, кто обращается за субсидией на отопительный сезон впервые, важна дата подачи документов.

Как поясняет ПФУ, если обратиться до 30 ноября 2026 включительно, помощь при наличии права на нее назначат с начала отопительного периода.

Если подать заявление позже, субсидию будут назначаться с месяца обращения.