Свіжа зелень без городу: як виростити багатий урожай цибулі на звичайному підвіконні

Найкращі сорти для горщиків

Експерти з садівництва радять обирати виключно компактні сорти, які швидко дозрівають. Звичайна велика цибуля для зберігання - найгірший вибір для контейнерів, адже вона потребує глибокого ґрунту, і вирощувати її у горщиках фінансово невигідно.

Робіть ставку на зелену цибулю на перо, сорти "Вайт Лісабон", "Ред Барон" або дрібну перлинну цибулю.

Як обрати правильний контейнер

Горщик має бути не менше 25-30 см завглибшки, щоб коренева система могла вільно розвиватися.

Для зеленої цибулі найкраще підходять широкі круглі кашпо або довгі балконні ящики. Більша ширина означає більше врожаю.

Отвори на дні є абсолютно обов'язковими, щоб уникнути застою води та загнивання цибулин.

Правила посадки та догляду

Використовуйте легкий магазинний субстрат, а не важку землю з городу, яка швидко збивається у грудку. Дрібні цибулини-сіянку садіть гострим кінцем догори так, щоб верхівка ледь виглядала з-під землі.

Забезпечте рослині щонайменше шість годин прямого сонячного світла на день. Ґрунт має бути постійно вологим, але не мокрим, поливайте, коли верхній шар землі (близько 2-3 см) стає сухим.

Секрет нескінченного врожаю

Головна перевага вирощування зеленої цибулі у контейнерах - її здатність до швидкої регенерації. Використовуйте метод "зріж і повернись": замість того, щоб виривати рослину з коренем, просто зрізайте необхідну кількість зеленого пір'я ножицями, залишаючи основу в землі.

Вона продовжуватиме випускати нові пагони, забезпечуючи вас зеленню протягом усього сезону. Якщо ж ви вирощуєте перлинну цибулю заради самої цибулини, збирайте врожай тоді, коли її зелена частина почне в'янути та хилитися до землі.