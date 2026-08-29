Свіжа зелень без городу: як виростити багатий урожай цибулі на звичайному підвіконні
Вам не потрібна велика земельна ділянка, щоб мати під рукою свіжу домашню цибулю. Достатньо сонячного підвіконня чи балкона, правильного контейнера та пухкого ґрунту, щоб забезпечити себе ароматною зеленню на весь сезон.
Як виростити багатий урожай цибулі на звичайному підвіконні, розповідає Styler з посиланням на профільний сайт Martha Stewart.
Найкращі сорти для горщиків
Експерти з садівництва радять обирати виключно компактні сорти, які швидко дозрівають. Звичайна велика цибуля для зберігання - найгірший вибір для контейнерів, адже вона потребує глибокого ґрунту, і вирощувати її у горщиках фінансово невигідно.
Робіть ставку на зелену цибулю на перо, сорти "Вайт Лісабон", "Ред Барон" або дрібну перлинну цибулю.
Як обрати правильний контейнер
Горщик має бути не менше 25-30 см завглибшки, щоб коренева система могла вільно розвиватися.
Для зеленої цибулі найкраще підходять широкі круглі кашпо або довгі балконні ящики. Більша ширина означає більше врожаю.
Отвори на дні є абсолютно обов'язковими, щоб уникнути застою води та загнивання цибулин.
Правила посадки та догляду
Використовуйте легкий магазинний субстрат, а не важку землю з городу, яка швидко збивається у грудку. Дрібні цибулини-сіянку садіть гострим кінцем догори так, щоб верхівка ледь виглядала з-під землі.
Забезпечте рослині щонайменше шість годин прямого сонячного світла на день. Ґрунт має бути постійно вологим, але не мокрим, поливайте, коли верхній шар землі (близько 2-3 см) стає сухим.
Секрет нескінченного врожаю
Головна перевага вирощування зеленої цибулі у контейнерах - її здатність до швидкої регенерації. Використовуйте метод "зріж і повернись": замість того, щоб виривати рослину з коренем, просто зрізайте необхідну кількість зеленого пір'я ножицями, залишаючи основу в землі.
Вона продовжуватиме випускати нові пагони, забезпечуючи вас зеленню протягом усього сезону. Якщо ж ви вирощуєте перлинну цибулю заради самої цибулини, збирайте врожай тоді, коли її зелена частина почне в'янути та хилитися до землі.
До цього Styler розповідав про обов'язкові справи, які врятують ваш урожай наступного року.