Урожай до самих морозів: 4 культури, які радять садити саме у вересні

Експертка з ландшафтного дизайну в розпліднику Caragh Nurseries Джо Макгарр розповіла про чотири види овочів, які ще можна висадити у вересні, щоб отримати щедрий урожай згодом.

Шпинат

Ця культура абсолютно невибаглива до прохолодної погоди і чудово почувається на осінніх грядках. Якщо обрати морозостійкі сорти, свіже листя можна буде зрізати протягом усієї осені.

За умови м'якої погоди та правильного розташування деякі кущі продовжують давати врожай навіть із настанням зими.

Рукола

Популярна пікантна зелень росте надзвичайно швидко, що дозволяє отримати повноцінний осінній урожай у найкоротші терміни.

Зі значним зниженням температури ріст руколи сповільниться, проте висадка у затишному, захищеному від холодних вітрів місці (наприклад, біля стіни будинку чи паркану) суттєво продовжить її сезон.

Зелена цибуля

Це ідеальна компактна культура, яку дуже зручно висаджувати у порожні проміжки, що залишилися після збору літніх овочів. Вереснева посадка дає цибулинам достатньо часу, щоб надійно вкорінитися і зміцніти до того, як справжні холоди сковують землю.

Зимовий салат

Чудовий вибір для тих, хто хоче мати під рукою свіже хрустке листя навіть у холодні місяці. Експерти радять садити його на захищених ділянках і використовувати метод поступового збору: замість того, щоб виривати рослину з коренем, просто відривайте необхідну кількість зовнішніх листків для поточного обіду.

Як захистити рослини від перших заморозків

Щоб гарантовано зберегти вересневі посіви від раптових нічних заморозків, які характерні для нашої осені, варто заздалегідь підготувати легке біле агроволокно.

Накриття грядок на ніч створить ефект дихаючої мінітеплиці, що зберігає тепло землі. Це елементарний крок, який подовжить життя вашого осіннього городу щонайменше на три-чотири тижні.

Щоб гарантовано зберегти вересневі посіви від раптових нічних заморозків, відомий британський експерт із цілорічного вирощування овочів та засновник методу органічного землеробства No-Dig Чарльз Доудінг радить завжди використовувати легке біле агроволокно (садовий фліс).

"Це найпростіший спосіб обдурити погоду. Агроволокно пропускає повітря та вологу, не утворюючи згубного конденсату, але при цьому ефективно затримує тепло, що підіймається від нагрітої за день землі. Накриття молодих посівів на ніч створює ефект дихаючої мінітеплиці, яка здатна захистити ніжну зелень від короткочасних перепадів температури до -3°C", - пояснює експерт у своїх посібниках із зимового садівництва.