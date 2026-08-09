Відомий садівник розкрив хитрий прийом із парканом: ваше подвір'я здаватиметься більшим

Що допоможе "збільшити" подвір'я

Виявилося, що увесь секрет в кольорі паркану. Важливо лише підібрати правильний відтінок.

Для невеликих і середніх ділянок Тітчмарш радить обирати світлі кольори. Вони не так сильно привертають увагу до межі території, тому простір візуально здається відкритішим.

Одним із найбільш універсальних варіантів експерт називає світло-сірий колір. Особливо вдало такий фон працює там, де багато зелені: листя, квіти та декоративні кущі краще виділяються, а сама огорожа менше перетягує на себе увагу.

У результаті погляд затримується не на паркані, який фактично окреслює розмір ділянки, а на рослинах та інших деталях подвір'я. Саме це і створює відчуття більшого простору.

Як візуально "сховати" паркан

Є й інший хитрий прийом. Якщо біля огорожі ростуть дерева або густі кущі, Тітчмарш пропонує використовувати темно-сірий або чорний колір для парканів.

На тлі рослин така огорожа може візуально відійти на другий план і сприйматися майже як тінь. Особливо доречним цей варіант буде там, де паркан не має бути самостійним декоративним елементом.

Рослини гарно доповнюють навіть масивні паркани (фото: magnific.com)

За словами садівника, правило "маленьке подвір'я - лише світлий паркан" працює не завжди. Вибір залежить і від того, що знаходиться безпосередньо перед огорожею.

Що робити з цегляними стінами

Для стін Тітчмарш радить дещо інший підхід. Стару красиву цеглу він взагалі не радить фарбувати, бо вона може стати природним фоном для рослин.

А от нова масивна цегляна стіна іноді візуально тисне на невеликий простір. У такому випадку її можна зробити світлішою за допомогою нейтральної фарби.

Ще один спосіб пом'якшити таку поверхню - конструкція для витких рослин. Зелень поступово закриє частину стіни й зробить межу подвір'я менш різкою.

Якщо ж йдеться про маленьку стіну у внутрішньому дворику, її можна, навпаки, перетворити на акцент, використати яскравіший відтінок або навіть декоративний розпис.

Також важливо знати, що фарбування має не лише декоративну функцію. Тітчмарш наголошує, що дерев'яній огорожі потрібен захист від зовнішнього впливу, інакше з часом матеріал може пошкоджуватися та гнити.

@gardeningalantitchmarsh Choose the Wrong Fence Color and Your Garden Shrinks The colour of your fence can completely transform the way your garden looks and feels. Light shades, especially soft greys, create the illusion of a larger space by drawing attention away from the boundaries and towards your plants and garden features. If your garden is filled with lush foliage, a medium or light grey backdrop helps greens and colourful flowers stand out beautifully. For a more subtle effect, darker greys or even black can make fences almost disappear into the background, allowing shrubs and trees to become the main focus. Before reaching for the paintbrush, consider the style of your garden and existing materials. While older brick walls often provide a beautiful natural backdrop, newer brickwork can sometimes benefit from a carefully chosen paint colour to soften its appearance and create a more harmonious outdoor space. Save this for later! #gardeningtips #SmallSpaceGardening #gardeningwithalantitchmarsh sonido original - Gardening With Alan Titchmarsh

Тому правильно підібране покриття може одночасно освіжити подвір'я, візуально скоригувати його розміри та допомогти довше зберегти сам паркан.