Известный садовник раскрыл хитрый прием с забором: ваш двор будет казаться больше

Что поможет "увеличить" двор

Оказалось, что весь секрет в цвете забора. Важно только подобрать правильный оттенок.

Для небольших и средних участков Титчмарш советует выбирать светлые цвета. Они не так сильно привлекают внимание к границе территории, поэтому пространство визуально кажется более открытым.

Одним из самых универсальных вариантов эксперт называет светло-серый цвет. Особенно удачно такой фон работает там, где много зелени: листья, цветы и декоративные кусты лучше выделяются, а сама изгородь меньше перетягивает на себя внимание.

В результате взгляд задерживается не на заборе, фактически очерчивающем размер участка, а на растениях и других деталях двора. Именно это и создает ощущение большего пространства.

Как визуально "скрыть" забор

Есть и другой хитрый приём. Если у забора растут деревья или густые кусты, Титчмарш предлагает использовать темно-серый или черный цвет для заборов.

На фоне растений такое ограждение может визуально отойти на второй план и восприниматься почти как тень. Особенно уместен этот вариант там, где забор не должен быть самостоятельным декоративным элементом.

Растения хорошо дополняют даже массивные заборы (фото: magnific.com)

По словам садовника, правило "маленький двор - только светлый забор" работает не всегда. Выбор зависит и от того, что находится непосредственно перед ограждением.

Что делать с кирпичными стенами

Для стен Титчмарш советует несколько иной подход. Старый красивый кирпич он вообще не советует красить, потому что он может стать естественным фоном для растений.

А вот новая массивная кирпичная стена иногда визуально давит на небольшое пространство. В таком случае ее можно сделать более светлой с помощью нейтральной краски.

Еще один способ смягчить такую поверхность - конструкция для вьющихся растений. Зелень постепенно закроет часть стены и сделает границу двора менее резкой.

Если же речь идет о маленькой стене во внутреннем дворике, ее можно, наоборот, превратить в акцент, использовать более яркий оттенок или даже декоративную роспись.

Также важно знать, что окрашивание имеет не только декоративную функцию. Титчмарш отмечает, что деревянной изгороди требуется защита от внешнего воздействия, иначе со временем материал может повреждаться и гнить.

@gardeningalantitchmarsh Сделать красивый лунный цвет и вашей Garden Shrinks Цвет твого плода может быть идеально преобразован в вашу garden looks и feels. Light shades, особливо soft greys, create illusion of larger space by drawing attention from the boundaries and towards your plants and garden features. If your garden je filled with lush foliage, medium or light grey backdrop helps greens and colourful flowers stand out beautifully. Для более резкий эффект, darker greys, или даже black can make fences майже disappear into background, allowing shrubs and trees to become the main focus. После реабилитации для рисования, рассматривать стиль вашего дома и существующих материалов. При условии, что очертания брикеты walls often provide beautiful natural backdrop, new brickwork can sometimes benefit from arefully chosen color into soften its appearance and create more harmonious outdoor space. Save this for later! #gardeningtips #SmallSpaceGardening #gardeningwithalantitchmarsh sonido original - Gardening With Alan Titchmarsh

Поэтому правильно подобранное покрытие может одновременно освежить двор, зрительно скорректировать его размеры и помочь дольше сохранить сам забор.