Виплати та пільги людям з інвалідністю у 2026 році: хто має право та як оформити допомогу

Які виплати можуть отримувати люди з інвалідністю

В Україні існує кілька видів державної підтримки, однак вони призначаються за різними правилами.

Основними є:

пенсія по інвалідності - для людей, які мають необхідний страховий стаж або відповідають спеціальним умовам;

державна соціальна допомога особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію;

соціальна допомога людям з інвалідністю з дитинства;

допомога на дітей з інвалідністю віком до 18 років;

надбавки та окремі виплати на догляд;

спеціальні виплати для людей з інвалідністю внаслідок війни.

Ці види підтримки не можна вважати взаємозамінними.

Наприклад, пенсія по інвалідності залежить від страхового стажу та розрахункової пенсії за віком, а державна соціальна допомога для осіб без права на пенсію призначається за окремими умовами.

Скільки становить пенсія по інвалідності у 2026 році

Пенсію по інвалідності призначають людям, яким встановлено відповідну групу інвалідності та які мають необхідний страховий стаж.

За інформацією Пенсійного фонду України, залежно від віку та групи інвалідності необхідний страховий стаж може становити від одного до 15 років.

Розмір пенсії визначають у відсотках від пенсії за віком, розрахованої для конкретної людини:

I група - 100% розрахункової пенсії за віком;

II група - 90%;

III група - 50%.

Наприклад, якщо розрахункова пенсія за віком становить 8 000 гривень, основний розмір пенсії по інвалідності становитиме 8 000 гривень для I групи, 7 200 гривень для II та 4 000 гривень для III групи.

Це умовний приклад. Фактична сума може відрізнятися через мінімальні гарантії, надбавки, індексацію та інші передбачені законодавством доплати.

За даними Міністерства соціальної політики, у 2026 році встановлені такі мінімальні розміри пенсійних виплат по інвалідності:

6 726 гривень - для осіб з інвалідністю I групи;

6 053 гривні - для непрацюючих осіб з інвалідністю II та III груп;

3 363 гривні - для працюючих осіб з інвалідністю II та III груп.

Ці суми є мінімальними гарантіями для відповідних категорій, а не однаковим розміром пенсії для всіх. Якщо людина не має необхідного страхового стажу, варто перевірити право на державну соціальну допомогу.

Яку допомогу призначають людям з інвалідністю без права на пенсію

Особи з інвалідністю, які не мають права на пенсію, за визначених законом умов можуть оформити державну соціальну допомогу.

Відповідно до роз'яснення Пенсійного фонду від 26 жовтня 2026 року, розрахунок здійснюють на основі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Із 1 січня 2026 року цей показник становить 2 595 гривень.

Основні розрахункові розміри допомоги:

I група - 100% прожиткового мінімуму, або 2 595 гривень;

II група - 80%, або 2 076 гривень;

III група - 60%, або 1 557 гривень.

При цьому законодавство передбачає щомісячну адресну допомогу, якщо загальна виплата не досягає прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тому фактична сума виплати за наявності права на відповідну доплату може бути більшою за основний розрахунковий розмір.

Допомогу призначають за умови дотримання вимог щодо інших виплат та доходів. Для окремих категорій, зокрема людей з інвалідністю I групи, передбачені винятки із загального критерію малозабезпеченості.

Які виплати передбачені людям з інвалідністю з дитинства

Окрема програма державної підтримки діє для людей, яким інвалідність встановлено з дитинства. У 2026 році розміри допомоги залежать від групи та права на надбавку на догляд.

За інформацією Міністерства соціальної політики, загальний розмір виплат у цій програмі становить від 2 595 до приблизно 8 842 гривень на місяць.

Для людей з інвалідністю з дитинства I групи передбачені підвищені виплати залежно від підгрупи А або Б та встановленої потреби в догляді.

Для II та III груп основні суми допомоги визначаються окремо, а законодавчі доплати можуть збільшувати загальну виплату.

Важливо, що інвалідність з дитинства та інвалідність, встановлена вже в дорослому віці, - різні правові категорії.

Скільки виплачують на дітей з інвалідністю

Батьки або законні представники дітей з інвалідністю віком до 18 років можуть оформити державну соціальну допомогу.

У 2026 році базовий розрахунок допомоги здійснюється за спеціальними правилами, а загальна виплата може збільшуватися за рахунок передбачених законом доплат.

Сума залежить, зокрема, від:

віку дитини;

наявності права на надбавку на догляд;

належності до підгрупи А;

інших установлених законодавством обставин.

За даними Міністерства соціальної політики, у 2026 році виплати за програмою допомоги людям з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю становлять від 2 595 до приблизно 8 842 гривень.

Окремі правила підвищення допомоги передбачені для дітей, інвалідність яких пов'язана з пораненням або іншим ушкодженням здоров'я внаслідок вибухонебезпечних предметів.

Коли підвищать допомогу дітям та людям з інвалідністю з дитинства

У вересні 2026 року набрав чинності Закон № 4955-IX, який змінює систему підтримки дітей з інвалідністю та людей з інвалідністю з дитинства.

Проте основні положення щодо нових розмірів допомоги почнуть застосовуватися з 1 січня 2027 року.

За роз'ясненням Пенсійного фонду, нові щомісячні виплати передбачають:

не менше 8 000 гривень - дітям з інвалідністю;

не менше 12 000 гривень - дітям, для яких підтверджено потребу в догляді;

не менше 16 000 гривень - дітям з інвалідністю підгрупи А;

не менше 8 000 гривень - людям з інвалідністю з дитинства I групи;

не менше 4 000 гривень - людям з інвалідністю з дитинства II групи;

не менше 3 000 гривень - людям з інвалідністю з дитинства III групи.

Для окремих категорій також передбачені надбавки на догляд.

Якщо допомогу вже призначено, Пенсійний фонд повідомляє, що перерахунок за новими правилами здійснюватиметься автоматично.

Хто може оформити допомогу на догляд

Окрім основної пенсії або соціальної допомоги, для окремих категорій людей з інвалідністю передбачені надбавки та державна допомога на догляд.

Право на них залежить від групи інвалідності, віку, сімейного стану, виду основної виплати та документально підтвердженої потреби в постійному сторонньому догляді.

Наприклад, окремі надбавки передбачені для людей з інвалідністю з дитинства I групи та для одиноких людей з інвалідністю, які відповідають установленим законом вимогам.

При цьому слід розрізняти:

надбавку на догляд, яку отримує сама людина з інвалідністю;

компенсацію фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду.

Це різні механізми підтримки, і для них діють окремі правила оформлення. Самого факту встановлення інвалідності не завжди достатньо для призначення додаткових коштів на догляд.

Хто має право на безоплатний проїзд

Відповідно до статті 38-1 Закону про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю, право на безоплатний проїзд у міському пасажирському транспорті, крім таксі, мають:

люди з інвалідністю I та II груп;

діти з інвалідністю;

одна особа, яка супроводжує людину з інвалідністю I групи або дитину з інвалідністю.

Для користування пільгою необхідно мати документ, який підтверджує відповідний статус. У містах з автоматизованою системою оплати проїзду також може знадобитися безоплатний електронний квиток.

Крім того, закон передбачає 50-відсоткову знижку на проїзд із 1 жовтня до 15 травня на визначених внутрішніх маршрутах залізничного, автомобільного, повітряного та водного транспорту.

Ця сезонна пільга поширюється на людей з інвалідністю, дітей з інвалідністю та визначених законом супроводжувачів.

Які пільги діють на ліки та лікування

Люди з інвалідністю можуть мати право на безоплатне або пільгове отримання лікарських засобів.

За статтею 38 профільного закону, безоплатно отримувати ліки за рецептами лікарів під час амбулаторного лікування можуть люди з інвалідністю, які отримують пенсію не вище мінімального розміру, або державну соціальну допомогу замість пенсії, а також діти з інвалідністю.

Люди з інвалідністю I та II груп мають право на придбання ліків за рецептами лікарів із оплатою 50% їхньої вартості за умовами, передбаченими законодавством.

Водночас пільги не означають, що будь-які медикаменти можна отримати безкоштовно в будь-якій аптеці. Необхідно враховувати порядок відпуску ліків, наявність рецепта та відповідність умовам конкретної програми.

Також у межах Програми медичних гарантій на 2026 рік пацієнти можуть отримувати визначені медичні послуги безоплатно в закладах, які мають відповідні договори з НСЗУ.

Як безкоштовно отримати крісло колісне, протез або інші засоби реабілітації

Держава забезпечує людей з інвалідністю допоміжними засобами реабілітації відповідно до встановлених потреб.

До них належать:

крісла колісні, ходунки, милиці та інші засоби пересування;

протезно-ортопедичні вироби;

ортопедичне взуття;

протипролежневі матраци та спеціальні ліжка;

засоби для самообслуговування;

окремі пристрої для людей із порушеннями слуху або зору.

За роз'ясненням Міністерства охорони здоров'я, потребу в таких засобах визначають уповноважені медичні або реабілітаційні фахівці.

Заяву можна подати онлайн або через ЦНАП, орган соціального захисту чи територіальне відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

Важливо, що за потреби кількох засобів реабілітації не обов'язково оформлювати окрему заяву на кожен.

Як повідомив Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю, в одній заяві можна зазначити всі необхідні вироби, а після перевірки документів отримати окремі направлення на них.

Чи передбачена додаткова допомога для переселенців з інвалідністю

Люди з інвалідністю, які мають статус внутрішньо переміщеної особи, можуть претендувати на допомогу на проживання за правилами, встановленими для ВПО.

У 2026 році розмір такої допомоги становить 3 000 гривень на місяць для людини з інвалідністю, якщо вона відповідає умовам програми. Для інших дорослих отримувачів передбачено 2 000 гривень.

Як пояснює Пенсійний фонд, із квітня 2026 року змінилися окремі правила тривалості виплат.

Але сам статус ВПО або наявність інвалідності не гарантують автоматичного призначення коштів. Потрібно відповідати встановленим вимогам щодо категорії отримувача, доходів та інших обставин.

Куди звертатися для оформлення виплат у 2026 році

Призначення багатьох видів державної соціальної допомоги та пенсій здійснює Пенсійний фонд України.

Залежно від виду виплати заяву можна подати:

особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду;

через центр надання адміністративних послуг;

через уповноважену посадову особу органу місцевого самоврядування;

онлайн через портал електронних послуг ПФУ, якщо відповідна послуга доступна.

Для оформлення можуть знадобитися паспорт або інший документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер платника податків, документи про встановлення інвалідності, відомості про страховий стаж, реквізити банківського рахунку та інші документи залежно від виду допомоги.

Для дитячих виплат також можуть вимагатися свідоцтво про народження дитини та документи законного представника.

Якщо людина звертається за допоміжними засобами реабілітації, можна скористатися електронним кабінетом особи з інвалідністю.