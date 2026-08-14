Заберіть це від кота: 5 прихованих загроз у квартирі, про які не здогадуються господарі

Ефірні олії

Фахівчиня з поведінки котів Кріс, яка ділиться корисними порадами у своєму TikTok, попередила про п'ять предметів у домі, здатних призвести до трагічних наслідків.

Багато хто вважає ефірні олії абсолютно безпечними через їхнє природне походження. Але для котів вони вкрай токсичні, оскільки організм тварини не виробляє специфічних ферментів печінки, необхідних для розщеплення рослинних сполук.

Найнебезпечніші види: олія чайного дерева, перцева м'ята та цитрусові.

Приховані джерела: ароматичні свічки, побутові мийні засоби та освіжувачі повітря.

Як відбувається отруєння: коти можуть постраждати через прямий контакт зі шкірою, злизування мікрочастинок із шерсті під час вмивання або просто вдихаючи концентровані пари з кімнатних дифузорів.

Засоби для росту волосся

Препарати проти випадіння волосся для людей, особливо ті, що містять міноксидил, є вкрай небезпечними для котячих.

Навіть мікроскопічна крапля або випадковий контакт кота з вашою подушкою, руками чи одягом може викликати у тварини тяжку серцеву недостатність, критичне падіння артеріального тиску та набряк легень.

Експертка наголошує: якщо ви користуєтеся такими засобами, ваш кіт не повинен мати доступу до спальні.

Кімнатні рослини і квіти

Свіжий букет або новий вазон здатні миттєво освіжити інтер'єр, але вони ж можуть стати причиною незворотного ураження внутрішніх органів улюбленця.

Токсичні види: лілії, тюльпани, гортензії, нарциси та популярні види кімнатних пальм.

Наслідки: від сильного подразнення слизової оболонки рота до повної відмови органів.

Кріс радить тримати будь-які рослини на високих полицях або в кімнатах, куди тварина не має доступу. Перед тим як принести додому нову квітку, обов'язково перевірте її рівень токсичності.

Знеболювальні мазі та креми

Як і у випадку з ефірними оліями, коти не мають ферментів (глюкуронілтрансфераз), необхідних для безпечної переробки людських ліків місцевого застосування. Оскільки коти постійно вилизують себе, будь-який медичний крем, що залишився на вашій шкірі, може легко потрапити до їхнього організму.

Особливу небезпеку становлять:

протизапальні гелі (наприклад, з ібупрофеном);

гелі для замісної гормональної терапії;

мазі від псоріазу, що містять потужні форми вітаміну D;

місцеві протипухлинні препарати (наприклад, фторурацил).

Навіть мізерна кількість цих речовин може спровокувати відмову органів або смерть. Господарям необхідно ретельно мити руки після нанесення кремів та закривати оброблені ділянки шкіри одягом, коли улюбленець знаходиться поруч.