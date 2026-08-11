Зіпсують усю працю: які кришки категорично не можна купувати для консервації

Тонкий метал

Під час вибору бляшаних кришок під ключ звертайте увагу на товщину металу. Якщо кришка легко гнеться двома пальцями, купувати її не варто. Тонкий матеріал деформується під час закатування, через що гумка не прилягає до горлечка банки достатньо щільно. У результаті всередину потрапляє повітря, і консервація починає бродити.

Пошкоджене внутрішнє покриття

Якісна кришка обов'язково повинна мати захисний шар харчового лаку або емалі на внутрішній стороні. Якщо ви помітили подряпини, відколи або нерівномірне нанесення покриття, відмовтеся від покупки.

Кисле середовище маринаду миттєво вступить у реакцію з відкритим металом. Це призведе до появи іржі, яка не лише зіпсує смак і колір ваших овочів, але й зробить їх небезпечними для здоров'я.

Проблеми з гумовим ущільнювачем

У стандартних кришках під закочувальний ключ гумове кільце відповідає за повну ізоляцію від повітря. Ні за що не купуйте кришки, якщо гумка:

пересохла або тріскається при легкому розтягуванні;

занадто тонка і вільно бовтається в пазу;

має різкий хімічний запах, який передасться продуктам.

Вживані гвинтові кришки

Багато господинь люблять використовувати гвинтові кришки по кілька разів. Проте купувати вживані вироби з рук або повторно використовувати власні з ознаками зносу дуже ризиковано.

Внутрішнє полімерне кільце деформується вже після першого використання. Якщо кришка закривається без легкого опору або прокручується, вона вже не здатна створити необхідний вакуум для безпечного тривалого зберігання.