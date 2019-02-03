Боже, не отнимай цвет нации: украинцы скорбят о погибшем воине (фото)

Боец ВСУ вернулся в зону проведения ООС в декабре 2018 года
На Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий ВСУ Юрий Локатыр (Возняк). Как сообщили в Facebook-сообществе "Сварычив", боец защищал страну от оккупантов с 2015 года, затем вернулся домой, и в декабре 2018-го снова отправился на фронт.
Родом воин из Ивано-Франковской области из села Сваричив Рожнятовского района. Ему был 41 год.
Тело героя везут в родительский дом.
Скрин с Facebook-страницы "Сварычив"
Юрий служил в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде.
Фото: Юрий Локатыр с побратимами (с Facebook-страницы "Сварычив")
Бойца не стало 1 февраля. Он погиб в зоне боевых действий.
Фото: Юрий Локатыр с побратимами (с Facebook-страницы Олега Максименко)
Отметим, что в сводке штаба ООС ранее говорилось, что на Донбассе 1 февраля 2019 года ни один украинский военный не погиб и не получил ранения.
Пользователи сети скорбят о погибшем воине и высказывают соболезнования родным и близким Юрия:
"Земля тебе пухом солдат! Царство Небесное";
"Сердце сжимается от тоски. Земля тебе пухом, низкий поклон родным";
"Вечная память Герою Украины. Царство Божие его душе";
"Сколько еще предстоит смертей? Боже помилуй Украину, не отнимай цвет нации. Вечная память нашему защитнику и слава. Соболезнования родным и близким"...
Скрин комментариев: facebook.com/patriotu
"Украина своих героев забудет!"
"Вечная память и благодарность";
"Светлая вечная память герою, воину, защитнику Украины. Искренние соболезнования семье и близким героя!"
Как сообщалось ранее, за первый месяц 2019 года Украина потеряла 15 доблестных воинов- защитников страны.
Видео: РБК-Украина