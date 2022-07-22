Дети спрашивали, больно ли умирать? Галина с двумя малышами чудом выжила в горящем Мариуполе

28-летняя Галина на момент вторжения России в Украину, жила в Мариуполе. С двумя детками, мужем и собакой. Почти месяц они пытались выжить под обстрелами и испытали на себе абсолютно все ужасы - голод, холод, ракетные обстрелы прямо над головой.

Как Галине и ее семье удалось выжить в горящем городе, она рассказала для Al Jazeera.

Мама, умирать больно?

24 февраля семью разбудили мощные взрывы. Окна дрожали, вдалеке были слышны обстрелы. Галина признается, что все сразу поняли, что началась война.

"Мы были в шоке, у меня дрожали руки, ноги, и я сказала: "Может это все не по-настоящему?" Но потом мы включили телевизор и поняли, что действительно началась полномасштабная война.

Дети с первого дня были напуганы безостановочной бомбежкой, а когда ситуация ухудшалась, они бились в истерике и спрашивали: "Больно ли умирать?" Моей дочке восемь, сыну шесть. Наша собака - маленький чихуахуа развлекал детей и отвлекал их от всего этого. Он играл с ними и это очень помогало", - рассказала Галина.

Фото: Мариуполь (Getty Images)

В начале марта начался голод

Попасть в магазин им удалось всего один раз. Купили, сколько смогли, еще были продукты в морозильной камере и запасы. Дети ели раз в день, обычной воды практически не было. Муж Галины, рискуя собственной жизнь, ходил за водой к реке.

Потом отключили центральное отопление, а на улице было -10. После одного из обстрелов вылетели окна.

"И начался кошмар. Без окон в квартире было -1 градус. Как-то я пролила воду, и она замерзла. Куда-то ходить или проведать родных было опасно. Мы жили в 9-этажке. Все соседние здания сгорели или были разрушены. Там были кучи тел. Сами спускались в убежище до последнего дня. Если в подвале не было места, прятались между квартирами на нашем этаже. Стелили одеяла на пол и спали так.

Потом четыре снаряда попали в наш дом, в тот момент, когда мы были там. Один взорвался на двух этажах соседнего подъезда. Тогда погибли трое детей и трое взрослых. Как-то ночью мы насчитали 37 прилетов поблизости", - рассказывает Галина.

Фото: Мариуполь (Getty Images)

Чтобы выжить, грабили магазины

Каждый сосед помогал друг другу. Пожилым людям приносили воду, кипятили в чайнике. Война объединила соседей, даже тех, кто когда-то недолюбливал друг друга. Огонь для приготовления еды и кипятка разжигали возле дома, а когда ситуация ухудшалась, то зажигали прямо на лестничной клетке.

Галина рассказывает, что настоящий голод начался 3 марта. Дети просили есть, они были почти все время голодные. А взрослые практически ничего не ели.

"Я собственными глазами видела, что многие люди грабили магазины. Хоть мы были голодные, но совесть не позволяла делать то же самое. В конце концов, мы вышли с несколькими соседями из дома, это был акт отчаяния. Они пришли и говорят: "Идем куда угодно. Неважно что случится", - добавляет женщина.

Фото: Мариуполь (Getty Images)

На улицах были трупы везде

До войны отец Галины успел купить несколько канистр с бензином. Машина уцелела благодаря тому, что стояла в гараже. Именно это и спасло им жизнь.

Сначала им пришлось под обстрелами бежать по улице - Галя сказала детям, чтобы они закрыли глаза, так как летают осколки стекла. А потом она взяла их за руку и повела по тротуару, обходя мертвые тела. Так они добрались до машины.

А когда выехали и добрались до выезда из города, увидели полностью разорванный труп человека. Дети отреагировали ужасно. Они сначала ничего не поняли, а потом у них случилась истерика.

Все в городе было изуродовано георгиевскими лентами и буквами зет. В городе было много россиян, а на выезде их были сотни. Стояла огромная очередь из машин, блокпосты поставили каждые 50 метров.

"Они встречали нас усмешками. Дали нашим голодным детям воду из ограбленного украинского супермаркета и большую банку меда. Некоторые выглядели абсолютными алкоголиками. Им нужно было проверить машину и людей, которые выезжают из города, их переписки, фотографии, может, что-то подозрительное, что им не понравится.

Спасло то, что у нас три недели не было электрики. Поэтому они не смогли включить наши телефоны, батареи были разряжены. И слава Богу, я уверена, что это просто спасло нам жизнь", - рассказала Галина.

Фото: Мариуполь (Getty Images)

100 километров слез

Семья доехала сначала до Никольского - это в 23 км от Мариуполя с соседями. Потом они поехали дальше. Люди были очень напуганы и растеряны. Некоторые просто сидели на обочине и не знали, куда им ехать и что делать дальше.

А потом дорога была совершенно пустая. За 97 км они не встретили ни одной машины. Когда доехали до первого украинского блокпоста, то заплакали. Выбежали из машины и начали обнимать солдат, отдали им воду, мед.

Галина вспоминает, что, когда добрались до первого города, где были открыты магазины и продают еду, снова заплакали. Потом плакали, когда увидели горячую воду в кране.

"Я не могла поверить, что это вода, она была такой драгоценной, каждая капля, казалось, была на вес золота. Самые простые вещи, такие как вода, электрика, центральное отопление, были для нас подарком с небес. Мы приехали в Днепр, заселились в отель, наконец-то приняли ванну, поели нормально. Мой сын говорил: "Мама, это лучший отель в мире!" Дети спали всю ночь и еще полдня. Когда очнулись, спрашивали: "А тут стрельба будет? Ты уверена?" - добавляет женщина.

Фото: Мариуполь (Getty Images)

Зарядить телефон - 20 гривен

В Мариуполе у Галины остались родственники. Связь с ними плохая, но есть. У родных нет электрики и в городе нужно заплатить 20 гривен за час, чтобы зарядить телефон.

Оккупанты начали привозить продукты из окрестных сел, есть импровизированные рынки. Если деньги есть, то купить продукты можно, цены выше средних.

Родные Галины чувствует себя плохо, у них нет медицинских препаратов, качественной воды, нормальной еды.

"Что говорят об оккупантах? Ничего хорошего. Россияне создают придуманный образ нормальной жизни, открывают школы для детей и развлекательные центры, но на самом деле у людей элементарно нет воды и еды. Россияне пытались возобновить водоснабжение, но трубы протекали, и вода затопила братские могилы.

Произошла катастрофа. Так как они недостаточно глубоко похоронили мертвых, некоторые части тел всплыли. Мой отец это видел. Дом, в котором они сейчас живут, без крыши, только стены. А моей квартиры нет - на нашу 9-этажку упала бомба. Нам повезло выжить", - добавила Галина.

Сейчас Галина с семьей в Европе и по соображениям безопасности она не публикует фотографии и не сообщает личные данные - в городе остались ее родственники.