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Просто ужас: житель оккупированной Горловки показал, во что превратился город (фото, видео)

STYLERВойна    30.01.2019 - 22:50

Видео: YouTube / Михаил Светлов

Во временно оккупированной боевиками группировки "ДНР" Горловке в Донецкой области все чаще встречаются люди, перешагнувшие порог бедности и крайней нужды - они вынуждены искать еду на мусорниках и просить милостыню. Об этом рассказал блогер Михаил Светлов. Также горловчанин опубликовал соответствующее видео в YouTube.

Кадры показывают состояние захваченного террористами города по состоянию на 29 января 2019-го.

Одной из особенностью нынешней Горловки, как он указывает, стали очереди за питьевой водой.

"На автобусной остановке возле собора привычная очередь с флягами для воды. Я сам еще весной пил водопроводную воду, но однажды я заметил резкий неприятный запах и непрозрачность этой странной жидкости. С тех пор я покупаю очищенную воду", – рассказал Михаил.

 

Фото: скриншот

Блогер рассказал, что во время одной из прогулок по городу заметил "некое действо возле мусорных контейнеров".

"Группа из четырех-пяти человек что-то сортировала, паковала в сумки или мешки... В глубине двора вижу двух мужчин, которые перебирают мусор в контейнерах и тут же что-то едят (не шучу). С ними было две собаки. Собак они тоже угощали. Третий "эпизод" из этой серии – пенсионер, выбирающий картон и что-то еще из разнообразия бытовых отходов", – отметил он.

Блогер возмущенно прокомментировал развешанные по городу рекламные щиты, которые вещают о "программе гумпомощи". 

"Мы, конечно же, рады помощи "властей "ДНР" жителям Донбасса по ту линию фронта. Но, может, сначала накормим своих?!", - написал Михаил.

Просто ужас: житель оккупированной Горловки показал, во что превратился город (фото, видео)

Фото: скриншот

Блогер рассказал также, что "коммунальные службы" не справляются с проблемой очистки дорог от снега.

"Трамваи физически не могут ездить, т.к. не достают колесами до рельсов, садятся на брюхо... Центральные улицы города хоть как-то почищены от снега, а чуть в сторону – просто ужас", – указал он.

Просто ужас: житель оккупированной Горловки показал, во что превратился город (фото, видео)

Фото: скриншот

Как сообщалось ранее, 28 января в Донецкой области на территории Горловского машиностроительного завода в цехе РМЦ обрушились стены. Под завалами погиб слесарь-ремонтник

Добавим, что недавно известный журналист и блогер Денис Казанский рассказал, что в Донецке катастрофически разрушаются цеха и весь регион приходит в страшный упадок

Также мы писали о том, что волонтеры благотворительного фонда "Повернись живим" посетили позиции бойцов ВСУ возле временно оккупированного Донецка и показали фото

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