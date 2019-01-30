У врага под носом: позиции бойцов ВСУ под оккупированным Донецком показали на фото

На позициях "Бутовка" и "Зенит" - ежедневные обстрелы
Волонтеры благотворительного фонда "Повернись живим" посетили позиции бойцов ВСУ возле временно оккупированного Донецка. В "Бутовке" и "Зените" можно увидеть кладбище разбитой и ржавой военной техники, кресты и камни с надписями "Здесь погиб за Украину...". Тут постоянные обстрелы, а расстояние до террористов - всего несколько сотен метров, отмечается на странице Фонда в соцсети Facebook в среду, 30 января.
На пятом году российско-украинской войны эти позиции остаются опасными, поэтому передвигаться нужно быстро и окопами.
Волонтеры добрались до шахты "Бутовка" по дороге из Авдеевки.
Фото: savelife.in.ua
Гражданских машин тут не встретишь уже пятый год подряд. Справа находится разрушенный Донецкий аэропорт, а впереди - разбитый снарядами асфальт и погнутое железа, которое ранее было забором на обочине автотрассы.
Этот участок фронта с 2014-го до сих пор "горячий", когда начались бои за Авдеевку, освобожденную от оккупантов в июле.
Скрин: facebook.com/backandalive
До января 2015 года продолжались бои за ДАП. Тогда же бойцы ВСУ с боями заняли позицию, а вскоре террористы уничтожили вентиляционный ствол шахты "Бутовка-Донецкая".
Отмечается, что позиция и сегодня ежедневно подвергается обстрелам со стороны российско-террористических бандформирований.
Фото: savelife.in.ua
"Как правило, террористы начинают стрелять после 21:00 и бывает палят целую ночь. Огонь открывают с ПК, ДШК, но в основном работают из автоматов. Также работают снайперы", - рассказал военный с позывным Отче.
"Распознать" шахту можно только из-за горы ржавого железа, изрешеченного вражескими осколками вентиляционного ствола и разбитой шахтерской каски под ногами.
Реалии "Бутовки" - разбитые несколько лет назад машины, мина ОЗМ, которую обходят стороной, пока ее не обезвредил сапер, и стойкий запах от буржуек, которые военные разместили среди полуразрушенных стен. И нет уцелевших деревьев - все ветви посечены осколками.
Вражеские диверсанты не рискуют сюда заходить, так как противник хорошо просматривается - до него не более 200 метров. На разбитой стене бывшей шахты написано "Про**ал - убило", и это здесь - самое главное правило, если хочешь жить.
Фото: savelife.in.ua
Возле блиндажа установлен небольшой камень с надписью "На этом месте 1.02.2017 в бою за Украину погиб младший сержант Бублиенко Роман". Таких крестов и камней на этом участке фронта много.
Как рассказал военный, ротация у врага примерно месяц.
"Мы их хорошо видим. Например, как-то оккупанты пытались укреплять блиндаж. В общем, они в последнее время расслаблены", - говорит он.
Из соседней позиции "Зенит" можно увидеть окрестности оккупированного Донецка. За время войны здесь также образовалось кладбище подбитой ржавой техники.
Фото: savelife.in.ua
Военный отмечает, что со стороны оккупантов "может прилететь в любой момент".
В блиндаже бойцы устраиваются на диване, заваривают кофе. Спокойно и взвешенно рассказывают, что враг открывает огонь каждую ночь.
"Противник хорошо пристрелялся по нашим позициям и ведет прицельный огонь. Учитывая то, как меняется темп их работы, мы предполагаем, когда у них происходит ротация. Террористы стреляют из ДШК, ПКМ, АГС, бегает снайпер. Ответ приходится давать жесткий", - рассказал боец с позывным Спасатель.
Фото: savelife.in.ua
На этом участке необходимо передвигаться по вырытым траншеям довольно быстро.
Волонтеры отмечают, что украинские герои, даже находясь в постоянной опасности, вспоминают веселые истории. А еще с гордостью показывают оснащенный в блиндаже спортивный уголок с гантелями.
Фото: savelife.in.ua
Уже выезжая назад по той же разбитой дороге видно вдали оранжевое пламя от Авдеевского коксохимического завода.
"Это горят надежды террористов оккупировать Украину", - шутят военные.
Фото: savelife.in.ua
Как сообщалось ранее, волонтеры недавно опубликовали в сети видеоролик о погибших защитниках Международного аэропорта "Донецк" имени Сергея Прокофьева. Оборона ДАП от оккупантов стала одним из самых героических сражений, длившимся 242 дня.
Также мы писали о том, что военный медик с позывным Петрович рассказал, как попал в зону боевых действий и признался, что самое тяжелое на войне.
Напомним, в 2018 году украинские военные на Донбассе улучшили на линии соприкосновения тактическое положение и взяли под контроль почти всю так называемую "серую зону", тем самым создав на фронте зону безопасности.
Видео: РБК-Украина