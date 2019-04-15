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Во время обстрелов на Донбассе пострадал ребенок: что известно

STYLERВойна    15.04.2019 - 15:18
Во время обстрелов на Донбассе пострадал ребенок: что известно
Война на Донбассе - ребенок пострадал при обстрелах (коллаж РБК-Украина)

Ребенок получил ранения и был госпитализирован

Война на Донбассе несет боль, смерть и страдания не только тем, кто в ней непосредственно участвует. Так, во время обстрела поселка Золотое-5 в самопровозглашенной республике "ЛНР" пострадала 11-летння девочка. Об этом сообщает Telegram-канале Inside Donetsk.

Известно, что в доме, где живет девочка, вылетели стекла. Ребенок получил ранения осколком стекла, который попал в голову девочке и застрял в ушной раковине.

Рана оказалась глубокой, ребенка пришлось госпитализировать. 

Сообщается, что обстрел велся с применением минометов и гранатометов.

Во время обстрелов на Донбассе пострадал ребенок: что известно

Война на Донбассе - ребенок пострадал при обстрелах (фото: боевые действия на Донбассе, mil.gov.ua)

Напомним, 15 апреля после тяжелого ранения головы умер 20-летний "госпитальер" Николай Волков с позывным "Смурфик".

Также мы сообщали, что 13 апреля умер воин ООС Игорь Игнатенко, который, пытаясь защитить своих собратьев, получил смертельные ранения из-за разрыва мины.

Ранее мы писали о том, что на фронте на Донбассе в марте погибли десять украинских военных.

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