Во время обстрелов на Донбассе пострадал ребенок: что известно

Война на Донбассе - ребенок пострадал при обстрелах (коллаж РБК-Украина)

Ребенок получил ранения и был госпитализирован

Война на Донбассе несет боль, смерть и страдания не только тем, кто в ней непосредственно участвует. Так, во время обстрела поселка Золотое-5 в самопровозглашенной республике "ЛНР" пострадала 11-летння девочка. Об этом сообщает Telegram-канале Inside Donetsk.

Известно, что в доме, где живет девочка, вылетели стекла. Ребенок получил ранения осколком стекла, который попал в голову девочке и застрял в ушной раковине.

Рана оказалась глубокой, ребенка пришлось госпитализировать.

Сообщается, что обстрел велся с применением минометов и гранатометов.

Война на Донбассе - ребенок пострадал при обстрелах (фото: боевые действия на Донбассе, mil.gov.ua)

Напомним, 15 апреля после тяжелого ранения головы умер 20-летний "госпитальер" Николай Волков с позывным "Смурфик".

Также мы сообщали, что 13 апреля умер воин ООС Игорь Игнатенко, который, пытаясь защитить своих собратьев, получил смертельные ранения из-за разрыва мины.

Ранее мы писали о том, что на фронте на Донбассе в марте погибли десять украинских военных.