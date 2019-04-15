Під час обстрілів на Донбасі постраждала дитина: що відомо

Війна на Донбасі - дитина постраждала при обстрілі (колаж РБК-Україна)

Дитина отримала поранення і була госпіталізована

Війна на Донбасі несе біль, смерть і страждання не тільки тим, хто в ній безпосередньо бере участь. Так, під час обстрілу селища Золоте-5 в самопроголошеній республіці "ЛНР" постраждала 11-річна дівчинка. Про це повідомляє Telegram-канал Inside Donetsk.

Відомо, що в будинку, де живе дівчинка, вилетіли шибки. Дитина отримала поранення осколком скла, який потрапив в голову дівчинці і застряг у вушній раковині.

Рана виявилася глибокою, дитину довелося госпіталізувати.

Повідомляється, що обстріл вівся з застосуванням мінометів і гранатометів.

Війна на Донбасі - дитина постраждала при обстрілі (фото: бойові дії на Донбасі, mil.gov.ua)

Нагадаємо, 15 квітня після важкого поранення голови помер 20-річний "госпітальєр" Микола Волков з позивним "Смурфік".

Також ми повідомляли, що 13 квітня помер воїн ООС Ігор Ігнатенко, який, намагаючись захистити своїх побратимів, отримав смертельні поранення через розрив міни.

Раніше ми писали про те, що на фронті на Донбасі у березні загинули десять українських військових.