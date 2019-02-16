Каждый украинец заплатит за выборы бешеную сумму: сколько именно

Украинцы потратят на выборы президента не менее 66,14 грн с человека

Выборы в Украине в 2019 году собрали рекордное количество кандидатов на кресло гаранта – 44 человека, из-за чего украинцам придется переплатить за выборы президента еще 10 миллионов гривен. Стало известно, как отразится увеличение расходов ЦИК на президентские выборы в Украине в 2019 году на материальном благосостоянии украинцев. Об этом рассказывает "Сегодня".

До регистрации кандидатов ЦИК рассчитывал потратить на выборы в Украине около 266 млн грн. Сумма была рассчитана на 25 кандидатов в президенты. Так как о своем намерении управлять страной заявило 44 человека, смета увеличилась на 9,9 млн грн. Бюджет выборов в Украине в 2019 году в целом составляет 2,3 млрд грн. О том, сколько потратят украинцы на выборы президента можно рассчитать исходя из количества граждан. 34 миллиона украинцев заплатят по 66,14 грн за президентские выборы.

Сколько потратят украинцы на выборы президента (фото: "Сегодня")

Если считать в гривне — смета выборов достигла рекордных масштабов. Для примера, в 2010 году выборы гаранта обошлись в 1,53 млрд грн, в 2014-м — 1,97 млрд грн. Но если сравнивать в долларовом эквиваленте, нынешние выборы будут дешевле: в 2010-м, при курсе 8 грн/доллар, их бюджет составил $191 млн, в 2014-м (11,77 грн/доллар) — 167 млн грн. А в этом году, исходя из курса 27 грн, — $87 млн.

Рекорды ставятся не только в участниках, бюджете, но и в бюллетенях — на выборах в 2019 году украинцев удивит длина бланка. По предварительным расчетам, длина бюллетеня составит 115 см. До этого самый объемный список претендентов был в 2004 году — всего 67 см. Но и в этом вопросе все еще не до конца решено: до 8 марта Центризбирком должен окончательно утвердить форму бюллетеня, его цвет и текст, а потом — и сам бюллетень ко второму чтению.

Известный политолог Руслан Бортник считает, что количество кандидатов в президенты Украины еще уменьшится.

"Некоторые люди необходимый пиар уже получили, а деньги можно и сэкономить. Это касается кандидатов из так называемой третьей или четвертой категории: те, кто тратили свои деньги или шли только за ситуативным пиаром, легко могут сняться. В конечном итоге кандидатов может остаться меньше сорока. Точно спрогнозировать здесь ситуацию, конечно, сложно: никто не знает, что у претендентов в голове. Но я думаю, что человек 15—17 из общего числа кандидатов — люди, которые уже получили базовые вещи, на которые нацеливались: пиар, статус и удостоверение кандидата в президенты. Они уже сфотографировались с корочкой, теперь у них появился соблазн сэкономить деньги. Особенно если никто из серьезных претендентов с ними не договорится", — считает политолог.

Следует отметить, что залог в 2,5 млн грн возвращают только в трех случаях. Если претендент снял свою кандидатуру с гонки, претендентам, вышедшим во второй тур, и победителю выборов в один тур.

Напомним, что ранее мы публиковали свежий рейтинг кандидатов в президенты Украины в 2019 году.

Читайте полную информацию по кандидатам в президенты на выборы 2019 на РБК Украина.