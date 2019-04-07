ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Порошенко назначил дату и время дебатов с Зеленским: бурная реакция сети

STYLERВыборы 2019    07.04.2019 - 21:23
Порошенко назначил дату и время дебатов с Зеленским: бурная реакция сети
Дебаты Зеленского и Порошенко состоятся 14 апреля в НСК "Олимпийский" (коллаж РБК-Украина)

Дебаты Зеленского и Порошенко состоятся 14 апреля в НСК "Олимпийский"

Дебаты Зеленского и Порошенко состоятся 14 апреля в 19:00 или 20:00 по Киевскому времени в НСК "Олимпийский". Такое предложение выдвинул действующий гарант Петр Порошенко, о чем он заявил в эфире телеканала "ТРК-Украина".

Президент Украины считает, что стадион не лучшее место для дискуссий, но согласился на эти условия, так как Владимир Зеленский отказывается провести дебаты в другом месте. Он отметил, что поддерживает инициативу его оппонента позвать максимальное количество СМИ и зрителей.

"Я лично считаю, что стадион не является лучшим местом для проведения этой дискуссии. Но я отметил "стадион, так стадион". Если он (Владимир Зеленский - ред.) в любом другом месте отказывается провести дебаты. Я хочу подчеркнуть, что 14 апреля, в следующее воскресенье, на республиканском стадионе (НСК "Олимпийский" - ред.), я жду его для проведения дебатов. Я думаю, что 19 или 20:00 будет оптимальным сроком. Я приглашаю зрителей и все каналы, чтобы дебаты были проведены так как предлагал Зеленский", - сообщил Порошенко.

В сети по-разному отнеслись к словам гаранта:

  • Ваше время истекло.
  • Я хочу, чтобы Вова приятно удивил, и добил Пороха, правильно сыграть и Порох через три минуты наговорит такого бреда, главное зацепить самолюбие его и прорвет.
  • Будет над чем поржать, достал этот шут квартальный(((
  • Обязательно надо смотреть и оценивать программы кандидатов! Нельзя выбирать эмоциями.
  • Супер!!!Может Зе зассыт еще?
  • Это если он вообще прийдет.
  • Зэ снова засцыт)

Напомним, что в Центризбиркоме рассказали, где должны состояться официальные дебаты Зеленского и Порошенко.

Ранее журналист обвинил Зеленского в неадекватности.

Порошенко: наркозависимый человек не может быть президентом Порошенко назначил дату и время дебатов с Зеленским
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Владимир ЗеленскийПорошенко Петрдебаты
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь