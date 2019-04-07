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Порошенко призначив дату і час дебатів із Зеленським: бурхлива реакція мережі

STYLERВибори 2019    07.04.2019 - 21:23
Порошенко призначив дату і час дебатів із Зеленським: бурхлива реакція мережі
Дебати Зеленського і Порошенко відбудуться 14 квітня на НСК "Олімпійський" (колаж РБК-Україна)

Дебати Зеленського і Порошенко відбудуться 14 квітня на НСК "Олімпійський"

Дебати Зеленського і Порошенко відбудуться 14 квітня о 19:00 та 20:00 за Київським часом на НСК "Олімпійський". Таку пропозицію висунув чинний гарант Петро Порошенко, про що він заявив в ефірі телеканалу "ТРК-Україна".

Президент України вважає, що стадіон не найкраще місце для дискусій, але погодився на ці умови, так як Володимир Зеленський відмовляється провести дебати в іншому місці. Він зазначив, що підтримує ініціативу його опонента покликати максимальну кількість ЗМІ та глядачів.

"Я особисто вважаю, що стадіон не є кращим місцем для проведення цієї дискусії. Але я зазначив "стадіон, так стадіон". Якщо він (Володимир Зеленський - ред.) в будь-якому іншому місці відмовляється провести дебати. Я хочу підкреслити, що 14 квітня, в неділю, на республіканському стадіоні (НСК "Олімпійський" - ред.), я чекаю його для проведення дебатів. Я думаю, що 19 або 20:00 буде оптимальним терміном. Я запрошую глядачів і всі канали, щоб дебати були проведені так як пропонував Зеленський", - повідомив Порошенко.

У мережі по-різному поставилися до слів гаранта:

  • Ваш час минув.
  • Я хочу, щоб Вова приємно здивував, і добив Пороху, правильно зіграти і Порох через три хвилини наговорить такого марення, головне зачепити його самолюбство і прорве.
  • Буде над чим поржать, дістав цей блазень квартальний(((
  • Обов'язково треба дивитися і оцінювати програми кандидатів! Не можна вибирати емоціями.
  • Супер!!! Може Зе засцить ще?
  • Якщо він взагалі прийде.
  • Зе знову засцить)

Нагадаємо, що у Центрвиборчкомі розповіли, де повинні відбутися офіційні дебати Зеленського і Порошенка.

Раніше журналіст звинуватив Зеленського в неадекватності.

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