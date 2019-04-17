Зеленский выдвинул Порошенко новые требования о дебатах: реакция сети

Дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко должны состоятся на НСК "Олимпийский" в пятницу, 19 апреля. Кандидат в президенты Зеленский объявил о начале раздачи билетов на стадион, он записал новое видеообращение в Facebook, в котором выдвинул Порошенко новые требования. В сети бурно отреагировали на такую новость.

Отметим, что по словам Зеленского, на одного человека можно зарегистрировать два бесплатных билета. Также Зеленский выступил против разделения сцены и за свободный доступ зрителей. Кандидат в президенты Украины объявил, что будет ждать Петра Порошенко на "Олимпийском" 19 апреля в 19:00. При этом ранее Порошенко заявлял, что будет ждать Зеленского в студии "Суспільного" в это же время.

Дебаты Зеленского и Порошенко 19 апреля - появились билеты на Олимпийский (видео: facebook.com/zelenskiy95)

Многие пользователи сети недовольны тем, что Владимир Зеленский то и дело выдвигает Петру Порошенко новые требования. Впрочем, многие считают, что умение Зеленского "гнуть свою линию" - это небходимое качество для президента Украины.

"Господин Зеленский, достаточно ставить условия. Уже тошнит от них! Граждане Украины и ваши избиратели хотят услышать диалог и ваши мнения относительно будущего нашей страны. Дебаты не для Порошенко, дебаты - для украинцев";

"Фанзона на политических дебатах? Зеленский, а ты будешь нести ответственность за хаос и беспорядки которые могут устроить сторонники Зеленского и Порошенко?"

"Я, как гражданин Украины, хочу услышать куда вы - наш наемный менеджер, собираетесь вести страну: экономика, внешняя политика, армия, война на Донбассе, Крым, геополитический вектор и т. д";

"Почему вы снова манипулируете? Это вы постоянно ставили условия: на НСК анализы, 19 апреля! Это все ваши условия, которые вы не выполняете нормально!"

А мне кажется, что господин Зеленский за этим "единством" народа скрывает желания сорвать дебаты, в надежде на то, что сторонники обоих кандидатов не выдержат, и начнется месиво!"

"Не верю, что Зеленский придет на дебаты. Устроит мелкую провокацию, закосячит под болезнь, в конце концов на дебаты отправит маму с Разумковым, но сам не придет";

"Владимир Александрович, мы с вами, мы за вас! Все получится! Не воспринимайте близко всю ту грязь, что льется!

"Из-за этих выборов и вечных требований семьи некоторые даже разругались. А вы хотите всех собрать на одном стадионе. Для вас важно шоу, а не безопасность для людей";

"Ничего, завтра будут еще новые условия. Например, Добронравова, Киркорова и Наташу Королеву допустить, потому что без них никакие дебаты не состоятся. Цирк продолжается";

"Владимир, вы молодец! Умеете гнуть свою линию и заставить делать то, что нужно вам! Именно такого президента нам сейчас не хватает!"

Напомним, ранее сообщалось, что представители штабов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского, а также НСК "Олимпийский" заключили трехстороннее соглашение о проведении дебатов. Договор касался аренды стадиона на вечер 19 апреля.

Также мы писали о том, что отец Владимира Зеленского в преддверии второго тура выборов 2019 рассказал об отношениях с сыном, о его детстве и об амбициях кандидата в президенты Украины.