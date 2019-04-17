Зеленский выдвинул Порошенко новые требования о дебатах: реакция сети

Зеленский объявил, что будет ждать Порошенко на "Олимпийском" 19 апреля в 19:00
Дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко должны состоятся на НСК "Олимпийский" в пятницу, 19 апреля. Кандидат в президенты Зеленский объявил о начале раздачи билетов на стадион, он записал новое видеообращение в Facebook, в котором выдвинул Порошенко новые требования. В сети бурно отреагировали на такую новость.
Отметим, что по словам Зеленского, на одного человека можно зарегистрировать два бесплатных билета. Также Зеленский выступил против разделения сцены и за свободный доступ зрителей. Кандидат в президенты Украины объявил, что будет ждать Петра Порошенко на "Олимпийском" 19 апреля в 19:00. При этом ранее Порошенко заявлял, что будет ждать Зеленского в студии "Суспільного" в это же время.
Дебаты Зеленского и Порошенко 19 апреля - появились билеты на Олимпийский (видео: facebook.com/zelenskiy95)
Многие пользователи сети недовольны тем, что Владимир Зеленский то и дело выдвигает Петру Порошенко новые требования. Впрочем, многие считают, что умение Зеленского "гнуть свою линию" - это небходимое качество для президента Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что представители штабов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского, а также НСК "Олимпийский" заключили трехстороннее соглашение о проведении дебатов. Договор касался аренды стадиона на вечер 19 апреля.
Также мы писали о том, что отец Владимира Зеленского в преддверии второго тура выборов 2019 рассказал об отношениях с сыном, о его детстве и об амбициях кандидата в президенты Украины.