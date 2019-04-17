Зеленський висунув Порошенку нові вимоги про дебати: реакція мережі

Дебати між Володимиром Зеленським і Петром Порошенком мають відбутися на НСК "Олімпійський" у п'ятницю, 19 квітня. Кандидат у президенти Зеленський оголосив про початок роздачі квитків на стадіон, він записав нове відеозвернення у Facebook, в якому висунув Порошенку нові вимоги. У мережі бурхливо відреагували на таку новину.

Зазначимо, що за словами Зеленського, на одну людину можна зареєструвати два безкоштовних квитки. Також Зеленський виступив проти поділу сцени і за вільний доступ глядачів. Кандидат у президенти України оголосив, що буде чекати Петра Порошенка на "Олімпійському" 19 квітня о 19:00. При цьому раніше Порошенко заявляв, що буде чекати Зеленського у студії "Суспільного" в цей же час.

Дебати Зеленського і Порошенка 19 квітня - з'явилися квитки на Олімпійський (відео: facebook.com/zelenskiy95)

Багато користувачів мережі незадоволені тим, що Володимир Зеленський постійно висуває Петру Порошенку нові вимоги. Втім, багато хто вважає, що вміння Зеленського "гнути свою лінію" - це небхідна якість для президента України.

"Пан Зеленський, досить ставити умови. Вже нудить від них! Громадяни України і ваші виборці хочуть почути діалог і ваші думки щодо майбутнього нашої країни. Дебати не для Порошенка, дебати - для українців";

"Фанзона на політичних дебатах? Зеленський, а ти будеш нести відповідальність за хаос і безладдя які можуть влаштувати прихильники Зеленського і Порошенка?"

"Я, як громадянин України, хочу почути куди ви - наш найманий менеджер, збираєтеся вести країну: економіка, зовнішня політика, армія, війна на Донбасі, Крим, геополітичний вектор і тд";

"Чому ви маніпулюєте? Це ви постійно ставили умови: на НСК аналізи, 19 квітня! Це все ваші умови, що ви не виконуєте нормально!"

А мені здається, що пан Зеленський за цією "єдністю" народу приховує бажання зірвати дебати, в надії на те, що прихильники обох кандидатів не витримають і почнеться місиво!"

"Не вірю, що Зеленський прийде на дебати. Влаштує дрібну провокацію, закосячить під хворобу, зрештою на дебати відправить маму з Разумковим, але сам не прийде";

"Володимире Олександровичу, ми з вами, ми за вас! Все вийде! Не сприймайте близько весь той бруд, що ллється!

"Через ці вибори і вічні вимоги деякі сім'ї навіть посварилися. А ви хочете всіх зібрати на одному стадіоні. Для вас важливе шоу, а не безпека для людей";

"Нічого, завтра будуть ще нові умови. Наприклад, Добронравова, Кіркорова і Наташу Корольову допустити, тому що без них ніякі дебати не відбудуться. Цирк продовжується";

"Володимире, ви молодець! Вмієте гнути свою лінію і змусити робити те, що вам потрібно! Саме такого президента нам зараз не вистачає!"

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представники штабів кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського, а також НСК "Олімпійський" уклали тристоронню угоду про проведення дебатів. Договір стосувався оренди стадіону на вечір 19 квітня.

Також ми писали про те, що батько Володимира Зеленського напередодні другого туру виборів 2019 розповів про стосунки з сином, про його дитинство і про амбіції кандидата в президенти України.