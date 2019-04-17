Зеленський висунув Порошенку нові вимоги про дебати: реакція мережі

Зеленський оголосив, що буде чекати Порошенка на "Олімпійському" 19 квітня о 19:00
Дебати між Володимиром Зеленським і Петром Порошенком мають відбутися на НСК "Олімпійський" у п'ятницю, 19 квітня. Кандидат у президенти Зеленський оголосив про початок роздачі квитків на стадіон, він записав нове відеозвернення у Facebook, в якому висунув Порошенку нові вимоги. У мережі бурхливо відреагували на таку новину.
Зазначимо, що за словами Зеленського, на одну людину можна зареєструвати два безкоштовних квитки. Також Зеленський виступив проти поділу сцени і за вільний доступ глядачів. Кандидат у президенти України оголосив, що буде чекати Петра Порошенка на "Олімпійському" 19 квітня о 19:00. При цьому раніше Порошенко заявляв, що буде чекати Зеленського у студії "Суспільного" в цей же час.
Дебати Зеленського і Порошенка 19 квітня - з'явилися квитки на Олімпійський (відео: facebook.com/zelenskiy95)
Багато користувачів мережі незадоволені тим, що Володимир Зеленський постійно висуває Петру Порошенку нові вимоги. Втім, багато хто вважає, що вміння Зеленського "гнути свою лінію" - це небхідна якість для президента України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представники штабів кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського, а також НСК "Олімпійський" уклали тристоронню угоду про проведення дебатів. Договір стосувався оренди стадіону на вечір 19 квітня.
Також ми писали про те, що батько Володимира Зеленського напередодні другого туру виборів 2019 розповів про стосунки з сином, про його дитинство і про амбіції кандидата в президенти України.