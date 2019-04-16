Не думаю, що він сильно хоче бути президентом: батько Зеленського висловився про сина

Батько Володимира Зеленського розповів про стосунки з сином (колаж РБК-Україна)

Володимир Зеленський не розповів батькам про свої плани брати участь у виборах президента України

Батько Володимира Зеленського напередодні другого туру виборів 2019 розповів про стосунки з сином, про його дитинство і про амбіції кандидата в президенти України. Про це 70-річний Олександр Семенович повідав в інтерв'ю виданню "Страна".

Олександр Зеленський завідує кафедрою інформатики та інформаційних технологій в Криворізькому економічному інституті (філія КНЕУ ім. Вадима Гетьмана). Він пишається досягненнями сина, хоча і зізнається, що був проти, щоб Володимир йшов у велику політику.

За словами Олександра Семеновича, звістка про те, що його син балотується в президенти, стала для нього і його дружини Римми Володимирівни несподіванкою.

"Для мене це було несподіванкою. Ми з мамою цього не дуже хотіли. Але вже зараз, звичайно, ми вболіваємо за нього", - розповідає батько Володимира Зеленського.

Також Олександр Семенович каже, що Володимир не радився з батьками перш, ніж прийняти таке рішення.

Батько Володимира Зеленського розповів про стосунки з сином (фото: facebook.com/zelenskiy95)

"Він взагалі часто радиться, ділиться з нами, він близький нам людина. Напевно, щоб нас не розчаровувати, не говорив. Знав, що ми будемо проти", - говорить Олександр Семенович.

Він також розповів, що з сином у нього нормальні відносини, хоча зізнається, що часто йому буває важко прийняти допомогу від сина, оскільки він (Олександр Семенович. - Ред.) специфічна людина, горда.

"У нас з сином прекрасні стосунки... Він нормальний хлопець. Ніколи нічого подібного не було. І я не думаю, що він сильно хоче бути президентом ", - каже батько Зеленського.

Батько Володимира Зеленського розповів про стосунки з сином (мама Зеленського: facebook.com/zelenskiy95)

Також Олександр Семенович розповів, що Володимир ріс добрим, слухняним хлопчиком, добре вчився по всім предметам - "кульгала" тільки математика. Як батько, він мало займався вихованням сина, оскільки більшу частину часу працював.

"Я його не бачив практично, я їздив по об'єктах. Мама, в основному, виховувала. Я крім викладання, програмне забезпечення на різних об'єктах впроваджував. Він мене завжди радував, у нього тільки кульгала математика, але решта все було в порядку", - розповів Олександр Семенович.

Коли Володимир закінчував школу Олександр Семенович бачив його в ролі айтішника або програміста, а вибір кар'єри в КВН не дуже обрадував сім'ю. Але зараз вони раді, що Володимир "знайшов себе в іншому місці".

Раніше ми писали, що пожежа в Соборі Паризької Богоматері стала об'єктом для жартів з боку Тараса Березовця. Так, відомий журналіст пов'язав загоряння собору з візитом Володимира Зеленського у Францію.

А також повідомляли, що Володимир Зеленський опублікував нове відео на своїй Facebook-сторінці, в якому висунув ряд вимог до Петра Порошенка.