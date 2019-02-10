4 года тюрьмы: как в Харькове борются с митингующими против подорожания проезда

Участникам митинга грозит уголовная ответственность до четырех лет лишения свободы

Подорожание проезда в метро Харькова вызвало негодование у жителей города. В субботу, 9 февраля, спустя три дня после объявления Харьковским метрополитеном о повышении тарифов на проезд до 8 гривен, на одной из станций вспыхнул протест. 20 парней спортивного телосложения грубо нарушили общественный порядок, кричали в метро, вбежали на станцию без оплаты проезда. Об этом свидетельствует видео, которое было снято одним из участников "митинга". Полиция открыла уголовное производство, санкции по которому предусматривают до четырех лет лишения свободы.

Подорожание проезда в метро Харькова – протест на м. Архитектора Бекетова (видео: facebook.com/h.saltovka)

В сети также предложили более безопасный способ протеста – отказ от поездок в метрополитене.

"Воздержитесь все от поездок в метро хотя бы неделю, потери у них будут колоссальные, тогда и посмотрим", - пишет один из пользователей.

Некоторые отметили, что подобный опыт борьбы с растущими ценами принят у арабов, ромов и афроамериканцев.

"То же самое делают во французском метро африканцы и арабы… Как все знают, этот алгоритм поведения способствует "улучшению" жизни, а потому сейчас мало кого уговоришь поехать во Францию, до того улучшили там жизнь арабы, негры и цыгане…", "Детский сад", "Макаки в каменных джунглях", - пишут под публикацией в сообществе "ХС Харьков".

Скриншот комментариев поста аккаунта facebook.com/h.saltovka

Полиция также отреагировала на инцидент в харьковском метро. Как сообщают в отделе коммуникации полиции Харьковской области, около 22:00 возле м. Архитектора Бекетова правоохранители задержали 20 участников протеста против повышения цен на проезд в метро. Как пишут в полиции, молодые люди "грубо нарушали общественный порядок".

Среди митингующих были двое подростком возрастом 15 и 16 лет. В присутствии родителей подростки были опрошены и отпущены. Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Следует отметить, что в воскресенье, 10 февраля, в Харькове прошел митинг из-за повышения стоимости проезда. Как сообщается, около 250 граждан собрались на площади Конституции в центре Харькова.

Также РБК-Украина писало, что для 3,5 тыс. коммерческих клиентов ООО "Харьковгаз Сбыт" создан новый онлайн-сервис.

К слову, АМКУ проверит обоснованность цены проезда в 8 грн в метро Харькова.