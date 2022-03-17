71% россиян гордятся, что их военные убивают украинцев - опрос

Как россияне относятся к войне против Украины?

Если говорить более конкретно, то почти три четверти россиян (71%) поддерживают введение Путиным войск в Украину, испытывая при этом гордость, радость, уважение, доверие и надежду.

При этом, положительно к преступным действиям своих военных относятся преимущественно люди старше 35 лет.

Самая же большая поддержка у оккупационных войск среди российских граждан возрастом 55+.

А вот респонденты в возрасте до 18 лет испытывают "обиду и разочарование".

Лишь каждый четвертый житель Российской Федерации выражает беспокойство по поводу войны против Украины.

Парадокс заключается в том, что те же люди, которые поддерживают убийства мирных украинцев, пессимистически настроены по поводу личного финансового положения в связи с введенными против России мировыми санкциями...

Что россияне думают о Путине?

Треть респондентов твердо верят, что Владимир Путин в полной мере или "в какой-то степени" работает в их интересах.

В целом большинство россиян мечтают, чтобы Путин оставался президентом как можно дольше. Это мнение наиболее распространено среди телевизионной аудитории.

"Россияне, которые полагаются на личные связи и цифровые платформы, воспринимают президента иначе", - говорится в исследовании.

Однако, как именно - не уточняется.

Россияне мечтают, чтобы Путин правил вечно (фото: Getty Images)

Где россияне узнают новости?

Около 70% населения России узнает новости о войне из телевизора. И почти все - из государственных пропагандистских телеканалов.

"Использование VPN для новостей о "военной операции" составляет пять с половиной процентов. Из тех, кто вообще использует интернет, чтобы узнавать новости о войне, 37% не знают, что такое VPN. YouTube пользуются 11% респондентов, Telegram - 7%", - говорится в исследовании.

К слову, социологи предполагают, что отвечая на вопросы россияне держали в уме возможную уголовную ответственность, которая грозит им за "дискредитацию российской армии".