71% росіян пишаються, що їхні військові вбивають українців - опитування

Як росіяни ставляться до війни проти України?

Якщо говорити більш конкретно, то майже три чверті росіян (71%) підтримують введення Путіним військ в Україну, відчуваючи при цьому гордість, радість, повагу, довіру і надію.

При цьому, позитивно до злочинних дій своїх військових ставляться переважно люди старше 35 років.

Найбільша ж підтримка в окупаційних військ серед російських громадян віком 55+.

А ось респонденти у віці до 18 років відчувають "образу і розчарування".

Лише кожен четвертий житель Російської Федерації висловлює занепокоєння з приводу війни проти України.

Парадокс полягає в тому, що ті ж люди, які підтримують вбивства мирних українців, песимістично налаштовані з приводу особистого фінансового становища у зв'язку з введеними проти Росії світовими санкціями...

Що росіяни думають про Путіна?

Третина респондентів твердо вірять, що Володимир Путін повною мірою або "в якійсь мірі" працює в їхніх інтересах.

В цілому більшість росіян мріють, щоб Путін залишався президентом якомога довше. Ця думка найбільш поширена серед телевізійної аудиторії.

"Росіяни, які покладаються на особисті зв'язки і цифрові платформи, сприймають президента інакше", - йдеться в дослідженні.

Однак, як саме - не уточнюється.

Росіяни мріють, щоб Путін правив вічно (фото: Getty Images)

Де росіяни дізнаються новини?

Близько 70% населення Росії дізнається новини про війну з телевізора. І майже всі - з державних пропагандистських телеканалів.

"Використання VPN для новин про "військову операцію" становить п'ять з половиною відсотків. З тих, хто взагалі використовує інтернет, щоб дізнаватися новини про війну, 37% не знають, що таке VPN. YouTube користуються 11% респондентів, Telegram - 7%", - йдеться в дослідженні.

До слова, соціологи припускають, що відповідаючи на питання росіяни тримали в думці можливу кримінальну відповідальність, яка загрожує їм за "дискредитацію російської армії".