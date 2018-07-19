Американские и немецкие инвесторы ведут переговоры о покупке телеканала ZIK, - немецкие СМИ

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В статье отмечается, что владелец хочет избавиться от "любимой игрушки" из-за "антипорошенковской линии канала"

Американская группа предприятий ведет переговоры о покупке телеканала ZIK для лоббирования интересов в украинском энергетическом секторе. Об этом говорится в статье "Предательский канал и Интерпол", опубликованной в немецком издании Die junge Welt.

В статье отмечается, что основные активы украинского медиа-рынка принадлежат украинским олигархам - Коломойскому, Ахметову, Фирташу, Левочкину, Пинчуку, Порошенко, Онищенко и другим известным лицам - однако существуют еще два-три телеканала которые позиционируют себя как критические к власти, оппозиционные или пророссийские. Это, прежде всего, "NEWSONE" и "112-Украина", принадлежащие Виктору Медведчуку, и телеканал ZIK, который находится в собственности Петра Дыминского, самого богатого человека Львова, президента ФК "Карпаты".

Скриншот статьи на сайте jungewelt.de

В статье отмечается, что владелец хочет избавиться от "любимой игрушки" из-за "антипорошенковской линии канала", которая "вызывает ярость официального Киева", в том числе из-за того, что ZIK "предложил стабильную платформу таким оппонентам Порошенко как Саакашвили, Тимошенко и Гриценко". Последний, в частности, рассматривается "серьезной альтернативой Порошенко, в котором понемногу разочаровывается Запад".

"Используется прямое давление на журналистов, которые там работают. Помещение канала занимают люди в масках, каналу угрожают лишением лицензии, накладывают денежные штрафы. Против Дыминского возбуждено дело. Якобы он спровоцировал аварию, в которой погибла женщина. Следствие ведет прокуратура. Авария действительно имела место, но Дыминский, вероятно, не состоял за рулем. По крайней мере Интерпол уже несколько раз не нашел оснований удовлетворить ходатайство украинской стороны об объявлении Дыминского в розыск. Сейчас собственник телеканала находится за границей", - отмечается в статье.

Сообщается, что перед тем, как покинуть страну, Дыминский имел личную встречу с президентом Петром Порошенко, на которой последний предложил львовскому бизнесмену продать телеканал. Отмечается, что когда Дыминский отклонил предложение, "Порошенко потребовал передать "предательский канал" в его бесплатное трехлетнее пользование и начал угрожать".

Вместе с тем, в статье отмечается, что Петр Дыминский, у которого около 200 млн $ на счетах в швейцарских банках, предпочитает вести дела с немецкими инвесторами и недавно провел соответствующие переговоры с их представителями о продаже телеканала.

"Любая связь с ФРГ - страной-членом ЕС - это влиятельный рычаг на Западе и защита в работе журналиста. Германия больше США интересуется украинской политикой ... Немцы обращают внимание на защиту прав человека и демократические стандарты, которые журналисты защищают в Украине. При поддержке Германии удастся отстаивать права человека и свободу слова в судебном порядке на европейском уровне, поскольку это невозможно в Украине", - объясняет автор статьи и заключает, что «западноевропейский воробей для (телеканала ZIK) лучше голубя с другой стороны Атлантики, который на самом деле является хищной птицей".

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