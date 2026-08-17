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Гороскопи 17 серпня 2026 · 06:08

Таро-гороскоп на 17 серпня: який знак Зодіаку отримає рідкісний шанс змінити життя

Одним обіцяють прорив, а іншим радять не поспішати з важливими рішеннями
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Таро-гороскоп на 17 серпня: який знак Зодіаку отримає рідкісний шанс змінити життя

Гороскоп на 17 серпня за картами Таро (фото: Magnific)

Астрологи підготували прогноз на 17 серпня за картами Таро. Один зі знаків Зодіаку може отримати шанс, який не варто проґавити, а іншим доведеться діяти обережніше.

Styler розповідає, на що кожному варто звернути увагу в понеділок.

Овен

Карта Таро: Колісниця

День вимагатиме від Овнів рішучості та чіткого розуміння своєї мети. Не бійтеся діяти першими: саме активність допоможе отримати бажаний результат.

Телець

Карта Таро: Імператриця

На Тельців чекає день, сприятливий для творчості та приємного спілкування. Карта радить не поспішати й дозволити подіям розвиватися природно - результат може приємно здивувати.

Близнюки

Карта Таро: Маг

Близнюки отримають шанс вплинути на ситуацію, яка раніше здавалася складною. Використовуйте свої сильні сторони, комунікабельність та кмітливість - потрібні ресурси вже у ваших руках.

Рак

Карта Таро: Місяць

День може бути сповнений сумнівів та неоднозначних сигналів. Не поспішайте робити висновки, особливо у стосунках: частина ваших страхів може виявитися лише грою уяви.

Лев

Карта Таро: Сонце

На Левів чекає один із найпозитивніших арканів Таро. День сприятливий для зустрічей, нових починань і справ, які хочеться робити з натхненням.

Діва

Карта Таро: Відлюдник

Дівам 17 серпня може захотітися тиші та особистого простору. Не варто змушувати себе бути в центрі уваги - пауза допоможе розібратися у думках і прийняти правильне рішення.

Терези

Карта Таро: Закохані

Карта може поставити Терезів перед важливим вибором, особливо у сфері стосунків. Прислухайтеся не лише до чужих очікувань, а й до власних бажань - відповідь може бути ближчою, ніж здається.

Скорпіон

Карта Таро: Смерть

Не лякайтеся назви карти: вона символізує завершення одного етапу та початок іншого. 17 серпня Скорпіонам варто відпустити те, що вже втратило сенс, щоб звільнити місце для нового.

Стрілець

Карта Таро: Колесо Фортуни

День може принести Стрільцям несподіваний поворот подій. Будьте готові швидко скористатися шансом, який з’явиться нібито випадково.

Козоріг

Карта Таро: Справедливість

Козорогам доведеться ухвалити рішення, спираючись на факти, а не емоції. Чесність із собою та іншими допоможе уникнути помилки й розставити все по своїх місцях.

Водолій

Карта Таро: Зірка

Для Водоліїв це день надії, натхнення та віри у власні сили. Навіть якщо бажаний результат ще далеко, зараз важливо не відмовлятися від планів і продовжувати рухатися вперед.

Риби

Карта Таро: Туз Кубків

Рибам карта обіцяє емоційне оновлення та приємні переживання. Це хороший день для любові, щирої розмови або нового знайомства, яке залишить тепле враження.

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Теги: Гороскоп Таро Астрологія Гороскоп
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