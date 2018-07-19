Американські та німецькі інвестори ведуть переговори щодо купівлі телеканалу ZIK, - німецькі ЗМІ

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У статті зазначається, що власник хоче позбутися "улюбленої іграшки" через "антипорошенківську лінію каналу"

Американська група підприємств веде переговори про купівлю телеканалу ZIK для лобіювання інтересів в українському енергетичному секторі. Про це йдеться в статті "Зрадницький канал і Інтерпол", опубликованій у німецькому виданні Die junge Welt.

У статті зазначається, що основні активи українського медіа-ринку належать українським олігархам - Коломойському, Ахметову, Фірташу, Льовочкіну, Пінчуку, Порошенку, Онищенку та іншим відомим особам – однак існують ще два-три телеканали які позиціонують себе як критичні до влади, опозиційні чи проросійські. Це, перш за все, "NEWSONE" та "112-Україна", які належать Віктору Медведчуку, та телеканал ZIK, що перебуває у власності Петра Димінського, найбагатшої людини Львова, президента ФК "Карпати".

Скріншот статті на сайті jungewelt.de

У статті зазначається, що наразі власник хоче позбутися "улюбленої іграшки" через "антипорошенківську лінію каналу", яка "викликає лють офіційного Києва", у тому числі через те, що ZIK "запропонував стабільну платформу таким опонентам Порошенка як Саакашвілі, Тимошенко та Гриценко". Останній, зокрема, розглядається "серйозною альтернативою Порошенку, у якому потроху розчаровується Захід".

"Використовується прямий тиск на журналістів, що там працюють. Приміщення каналу займають люди у масках, каналу погрожують позбавленням ліцензії, накладають грошові штрафи. Проти Димінського порушено справу. Нібито він спричинив аварію, в якій загинула жінка. Слідство веде прокуратура. Аварія дійсно мала місце, але Димінський, імовірно, не перебував за кермом. Принаймні Інтерпол вже декілька разів не знайшов підстав задовольнити клопотання української сторони про оголошення Димінського у розшук. Зараз власник телеканалу перебуває за кордоном", - зазначається у статті.

Повідомляється, що перед тим, як залишити країну, Димінський мав особисту зустріч з президентом Петром Порошенком, на якій останній запропонував львівському бізнесмену продати телеканал. Зазначається, що коли Димінський відхилив пропозицію, "Порошенко став вимагати передати "зрадницький канал" у його безоплатне трирічне користування і почав погрожувати".

Разом з тим, у статті зазначається, що Петро Димінський, у якого близько 200 млн $ на рахунках у швейцарських банках, віддає перевагу німецьким інвесторам і нещодавно провів відповідні переговори з їхніми представниками щодо продажу телеканалу.

"Будь-який зв’язок з ФРН - країною-членом ЄС - це впливовий важіль на Заході і захист у роботі журналіста. Німеччина більше за США цікавиться українською політикою… Німці звертають увагу на захист прав людини та демократичні стандарти, які журналісти захищають в Україні. За підтримки Німеччини вдасться відстоювати права людини та свободу слова у судовому порядку на європейському рівні, оскільки це не можливо в Україні", - тлумачить автор статті і підсумовує, що «західноєвропейський горобець для (телеканалу ZIK) кращий за голуба з іншого боку Атлантики, що насправді є хижим птахом".

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