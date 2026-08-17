Никогда не игнорируйте символ треугольника на этикетках одежды: это спасет гардероб

Маленькие этикетки, вшитые в швы нашей одежды - это не просто раздражитель, который хочется сразу отрезать. Это полноценная инструкция по эксплуатации ваших вещей. Игнорирование этих подсказок превращает стирку в лотерею: ваши любимые футболки могут потерять форму, свитера могут уменьшится к детскому размеру, а цветные ткани полинять.

Что означают символы на этикетхе одежды, объясняет Styler со ссылкой на Daily Express.

Что означает перечеркнутый треугольник?

Если вы заметили на этикетке треугольник, перечеркнутый линиями крест-накрест, будьте крайне осторожны. Этот знак категорически запрещает использование любых отбеливательных средств.

Вам нужно избегать не только хлорного отбеливателя, но и средств с кислородным отбеливателем или отбеливающими агентами. Опасность состоит в том, что эти вещества часто скрыты в составе:

порошков и гелей для "сияющего белья";

порошковых пятновыводителей;

спреев для предварительной обработки пятен перед стиркой.

Если вы проигнорируете этот знак, вы рискуете получить пятнистое выцветание, разрушение волокон ткани, а также повреждение принтов и логотипов.

Шпаргалка: как читать другие символы для стирки

Эксперты защиты прав потребителей составили удобный список самых распространенных символов на одежде, которые помогут сохранить ваш гардероб безопасности:

Стирка и отжим:

Тазик, перечеркнутый крест-накрест: категорически нельзя стирать в машинке (даже на деликатном режиме).

Тазик с опущенной рукой: исключительно ручная стирка.

Тазик с двумя линиями снизу: очень щепетильный цикл стирки.

Скрученный узел, перечеркнутый крест-накрест: вещь нельзя выкручивать.

Пустой круг: разрешена только профессиональная химчистка.

Сушка:

Квадрат с кругом внутри, перечеркнутый крест-накрест: запрещено сушить в сушильной машине (только естественная сушка).

Квадрат с кругом и точками внутри: режим сушильной машины (одна точка - низкая температура, две - средняя, три - высокая).

Квадрат с горизонтальной линией посередине: сушить только разложенным по горизонтальной поверхности (это спасет трикотаж от растяжения).

Квадрат с дугой сверху: сушить на веревке.

Квадрат с диагональными линиями в углу: сушить только в тени, подальше от прямых солнечных лучей.

Глажка:

Утюг, перечеркнутый крест-накрест: вещь категорически нельзя гладить.

Утюг с перечеркнутыми линиями пара (снизу): не использовать функцию отпаривания.