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Корисне 17 серпня 2026 · 12:42

Ніколи не ігноруйте символ трикутника на етикетках одягу: це врятує гардероб

Розшифровуємо головні значки для прання, які варто знати кожному
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Ніколи не ігноруйте символ трикутника на етикетках одягу: це врятує гардероб

Що означає трикутник на бирці одягу (фото: Getty Images)

Маленькі етикетки, вшиті у шви нашого одягу - це не просто подразник, який хочеться одразу відрізати. Це повноцінна інструкція з експлуатації ваших речей. Ігнорування цих підказок перетворює прання на лотерею: ваші улюблені футболки можуть втратити форму, светри збігтися до дитячого розміру, а кольорові тканини злиняти.

Що означають символи на етикетхах одягу, пояснює Styler з посиланням на Daily Express.

Що означає перекреслений трикутник?

Якщо ви помітили на етикетці трикутник, перекреслений лініями навхрест, будьте вкрай обережні. Цей знак категорично забороняє використання будь-яких засобів, що містять відбілювач.

Вам потрібно уникати не лише хлорного відбілювача, але й засобів із кисневим відбілювачем або відбілювальними агентами. Небезпека полягає в тому, що ці речовини часто приховані у складі:

  • порошків та гелів для "сяючої білизни";
  • порошкових засобів для виведення плям;
  • спреїв для попередньої обробки плям перед пранням.

Якщо проігнорувати цей знак, ви ризикуєте отримати плямисте вицвітання, руйнування волокон тканини, а також пошкодження принтів і логотипів.

Шпаргалка: як читати інші символи для прання

Експерти із захисту прав споживачів склали зручний список найпоширеніших символів на одязі, які допоможуть зберегти ваш гардероб убезпеці:

Прання та віджим:

  • Тазик, перекреслений навхрест: категорично не можна прати в машинці (навіть на делікатному режимі).
  • Тазик з опущеною рукою: виключно ручне прання.
  • Тазик із двома лініями знизу: дуже делікатний цикл прання.
  • Скручений вузол, перекреслений навхрест: річ не можна викручувати.

Порожнє коло: дозволена лише професійна хімчистка.

Сушіння:

  • Квадрат із колом всередині, перекреслений навхрест: заборонено сушити в сушильній машині (тільки природне сушіння).
  • Квадрат із колом і крапками всередині: режим сушильної машини (одна крапка - низька температура, дві - середня, три - висока).
  • Квадрат із горизонтальною лінією посередині: сушити лише розкладеним на горизонтальній поверхні (це врятує трикотаж від розтягування).
  • Квадрат із дугою зверху: сушити на мотузці.

Квадрат із діагональними лініями в кутку: сушити виключно в тіні, подалі від прямих сонячних променів.

Прасування:

Праска, перекреслена навхрест: річ категорично не можна прасувати.

Праска з перекресленими лініями пари (знизу): не використовувати функцію відпарювання.

Раніше Styler розповідав, як дівчина на місяць відмовилася від кондиціонеру для білизни і що з цього вийшло.

Теги: Прання Поради
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