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Главная Гороскопы Деньги или любовь? Какой день станет самым счастливым для вашего знака Зодиака 17-23 августа
Гороскопы 16 августа 2026 · 20:10

Деньги или любовь? Какой день станет самым счастливым для вашего знака Зодиака 17-23 августа

А вдруг именно в этот день стоит сделать важный шаг - звезды подсказывают, когда вам повезет больше всего
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Деньги или любовь? Какой день станет самым счастливым для вашего знака Зодиака 17-23 августа

Самый счастливый день для каждого знака Зодиака с 17 по 23 августа (фото: Magnific)

Для каждого знака Зодиака на следующей неделе будет свой момент, когда обстоятельства будут складываться особенно удачно.

Styler со ссылкой на Your Tango рассказывает, какой день с 17 по 23 августа лучше всего подходит именно вам для важных дел, встреч и решений.

Овен - пятница, 21 августа

Пятница может стать для Овнов днем, когда дела наконец-то сдвинутся с места. Следует проявлять инициативу, соглашаться на интересные предложения и не бояться сделать первый шаг.

Телец - вторник, 18 августа

Во вторник Тельцам может особенно везти в делах, связанных с деньгами, работой и практическими решениями. День хорошо подходит для того, чтобы завершить отложенное или сделать выгодный выбор.

Близнецы - вторник, 18 августа

Для Близнецов этот день может принести неожиданную новость, интересное знакомство или предложение. Будьте внимательны к разговорам - одна фраза может подсказать направление, которое стоит рассмотреть.

Рак - пятница, 21 августа

Пятница обещает Ракам теплую атмосферу и приятные эмоции. Особенно удачно могут складываться дела в отношениях, семейных вопросах и всем, что помогает почувствовать себя в безопасности.

Лев - четверг, 20 августа

Четверг может оказаться для Львов днем ярких возможностей и внимания со стороны других. Не стоит оставаться в тени - именно ваша уверенность может помочь получить желаемый результат.

Дева - суббота, 22 августа

Суббота станет самым благоприятным днем для Дев, чтобы выдохнуть и позволить себе немного больше радости. Приятная встреча, покупка или давно запланированное дело могут подарить чувство, что все складывается правильно.

Весы - четверг, 20 августа

В четверг Весам будет легче находить общий язык с людьми и договариваться о важном. День может принести полезный контакт или решение, которое поможет вернуть равновесие в определенной ситуации.

Скорпион - понедельник, 17 августа

Неделя для Скорпионов может начаться особенно успешно. В понедельник следует прислушаться к интуиции: она может подсказать, где скрыта возможность, которую не следует пропускать.

Стрелец - суббота, 22 августа

Суббота может подарить Стрельцам чувство свободы и приятный поворот событий. Это хороший день для путешествия, встречи с друзьями или спонтанной идеи, которая способна превратиться в нечто большее.

Козерог - вторник, 18 августа

Для Козерогов вторник может стать днем практической удачи. То, над чем вы работали в последнее время, способно принести заметный результат или открыть путь новой возможности.

Водолей - четверг, 20 августа

Четверг может удивить Водолея приятным событием или неожиданной возможностью. Не исключайте нестандартные предложения - именно необычный вариант может оказаться самым интересным.

Рыбы - вторник, 18 августа

Вторник может принести Рыбам приятные совпадения и новости, которых они давно ждали. День особенно подходит для творческих дел, общения и шагов навстречу своим желаниям.

Ранее Styler рассказывал о том, что означает сон о смерти человека.

Теги: Астрология Знаки Зодиака Гороскоп
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