Антибиотики без рецепта: украинцев ждут кардинальные изменения

В Украине антибиотики будут продаваться по рецепту. Почему это важно - в материале

Антибиотики только по рецепту – такую идею в Украине обсуждали давно, и вот сейчас это решение внедрят на практике. Так, в Кабмине утвердили Национальный план действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам.

Как пояснили в Минздраве, отныне в Украине должны будут рационализировать применение антибиотиков в (вет)медицине и в пищевой промышленности. Отпускать антибиотики теперь будут в соответствии со стандартами ЕС, которые действуют в ряде цивилизованных стран мира. Сам план разработали в Минздраве и Центре общественного здоровья.

Почему надо ввести рецепт на антибиотики?

Решение, чтобы в Украине антибиотики продавали только по рецепту, обсуждали уже не один год подряд. Так, в конце 2016 года даже стартовал флешмоб "Антибиотик по рецепту", который информировал украинцев о важности того, чтобы от бесконтрольного употребления этих лекарств отказались.

Дело в том, что украинцы очень часто назначают антибиотики сами себе, не зная, сколько их нужно и нужны ли они им вообще. Как результат, препараты действуют на организм, принося не пользу, а вред.

"Уже через несколько лет антибиотики могут перестать действовать на большинство недугов. Например, пневмония, гонорея, туберкулез и серьезные пост операционные осложнения станут смертельными для всего человечества", - пояснял тогда председатель ОО "Инфекционный контроль в Украине" и один из организаторов акции-флешмоба Виктор Ляшко.

Глубина этой проблемы поражает масштабами. По данным специалистов, каждый 2-й украинец, употребляющий антибиотики, на самом деле вообще не нуждается в лечения ими. А каждый третий уверен, что антибиотики – это панацея от вирусных болезней и ОРВИ, но на самом деле это совсем не так. Кроме того, как результат бесконтрольного употребления антибиотиков, у человека формируется привыкание к такому типу препаратов, вследствие чего они перестают действовать.

Фото: В Украине ежегодно фиксируют бесконтрольное потребление антибиотиков теми, кому они вообще не нужны (pixabay.com)

Одна из угроз человечеству

В целом продажа антибиотиков по рецепту – обычная практика во многих странах мира. Так, в Великобритании вообще невозможно купить без рецепта никаких лекарств, кроме обезболивающих и жаропонижающих. Вместо самолечения, которое широко распространено в Украине, в этом и других государствах культивируется доверие к врачу как к профессионалу, который знает, какие препараты нужно назначить. Поэтому там антибиотики и ряд других препаратов выписывает только врач.

В Министерстве здравоохранения Украины дали объяснения, почему возникла необходимость реформы. По словам специалистов Министерства, противогрибковые препараты, антибиотики и противомикробные средства перестают действовать, поскольку из-за чрезмерного и часто необоснованного употребления таких препаратов микроорганизмы начинают вырабатывать своеобразный “иммунитет”: они изменяются и становятся нечувствительными к лекарствам.

"Фактически появляются новые модификации возбудителей инфекций, которые невозможно вылечить противомикробными препаратами. В результате этого уже сегодня гибнут люди во всем мире. Эта проблема уже признана одной из угроз человечеству", - комментируют проблему в Минздраве.

У Супрун также сообщили, что такие нововведения ни в коем случае не будут означать ограничения доступа к лекарствам, и их стоимость также увеличиваться не будет.

Фото: Каждый третий украинец уверен, что антибиотики – это панацея от вирусных болезней и ОРВИ, но на самом деле это совсем не так: антибиотики вирусы не лечат! (pixabay.com)

Впрочем, ошибочно думать, что такая проблема есть только в Украине. Так, в объяснении Минздрава уточняется, что в Европейском Союзе ежегодно от неправильного самолечения антибиотиками умирают 25 тысяч пациентов. Кроме того, здоровью вредит использования антибиотиков в животноводстве. Стоит добавить, что антибиотики не лечат инфекции, которые вызваны вирусами, а помогают при вторичной бактериальной инфекции.

Что изменится в ближайшее время?

Отныне антибиотики будут отпускать только по рецепту врача. Также будет ограничено использование антибиотиков в птицеводстве, животноводстве и растениеводстве, что должно уменьшить их вредное воздействие. Кроме того, медикам и ветеринарам предоставят обновленные стандартизированные инструкции относительно того, как использовать антибиотики.

Также Украина присоединится к общеевропейской сети эпидемиологического надзора устойчивости к антибиотикам. Это будет означать, что у нас начнут внедрять инфекционный контроль в медицинских учреждениях и будут проводить проверку обучения кадров. Будут также внедрять мониторинг устойчивости ВИЧ-инфекции и СПИДа к антибиотикам, а соответствующая лабораторная диагностика также будет согласована со стандартами Европейского Союза. Ученые Украины будут проводить резистентные исследования вместе с европейскими учеными.

Все эти действия должны, в частности, повысить качество профилактики и лечения инфекционных заболеваний и снизить уровень смертности от микробных инфекций.

Как сообщалось ранее, Уляна Супрун развеяла мифы о кори и призвала не верить слухам, которые распространяются на сомнительных ресурсах. Также она попросила не заниматься самолечением и вовремя вакцинироваться, что убережет от опасного недуга.

Кроме того, специалист подробно объяснил, что даст Украине легализация марихуаны в медицинских целях.

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