Снова антициклон: синоптики предупредили о резком похолодании

На востоке и севере страны температура снизится до -10 градусов мороза

В четверг, 7 февраля, в Украину придет антициклон и принесет сухую морозную погоду. На большей территории страны ожидается переменная облачность, в западных и южных областях будет без осадков. На севере, востоке и в центре местами возможен небольшой снег, передает Gismeteo.

В ночь на пятницу, 8 февраля, температура воздуха значительно снизится: от -8 градусов на западе, до -10 на севере и востоке Украины. Днем будет солнечная морозная погода по всей территории страны.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Сегодня, 7 февраля, дневная температура воздуха в западных областях составит от +2 до +5 градусов тепла, а в ночь на пятницу столбики термометров покажут от -4 до -8 градусов. В Закарпатской области ночью будет немного теплее - там термометры покажут -2-4 градуса мороза.

В северных областях днем температура воздуха составит от -1 до +1 градуса. Ночью прогнозируется от -8 до -10 градусов мороза.

В центральной Украине дневная температура составит от -1 до +2 градусов тепла. В ночь на 8 февраля ожидается похолодание - от -5 до -9 градусов в Полтавской области.

Иллюстративное фото: РБК-Украина

На востоке страны днем термометры покажут от -1 мороза до +1 градуса тепла, ночью значительно похолодает: от -8 до -10 градусов мороза.

На юге страны днем прогнозируется от +2 до + 4 градусов тепла, ночная температура воздуха составит от -2 до -5 градусов

В Киеве завтра ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем будет в пределах от -1 до +1 градуса. Ночь обещает быть ясной и морозной: от -5 до -7 градусов.

Напомним, ранее мы сообщали, что в "Укравтодоре" рассказали о ситуации на основных дорогах страны.

Кстати, "главный народный синоптик" сурок Тимка, которого разбудили в его день - 2 февраля, дал прогноз погоды на предстоящую весну.

Мы сообщали, что Леонид Горбань рассказал Styler чего ждать украинцам в первый месяц весны. Он также предупредил, что из-за жаркой погоды весной и летом по всем областям РФ будет прослеживаться падение уровня урожая.

Видео: РБК-Украина