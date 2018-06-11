Авария самолета с украинским нардепом в Польше: появились подробности

Инцидент произошел в субботу, 9 июня

Народный депутат Верховной рады от Радикальной партии Олега Ляшко Юрий Чижмарь уже выписался из больницы. Туда он попал после крушения самолета в Польше. О состоянии нардепа "Обозревателю" рассказал его однопартиец Игорь Мосийчук.

"В воскресенье, 10 июня, он уже покинул больницу. Также ему нужно было еще побывать в полиции, поскольку произошла авария самолета, им нужно было получить пояснения. Его состояние нормализуется. Но о характере травм я вам говорить не могу, он запретил разглашать", - сказал Мосийчук.

На своей странице в Facebook Юрий Чижмарь пожаловался на украинского консула в Польше. Он рассказал о том, как в больнице кто-то из консульства искал депутата, но препутал пострадавшего с другим травмированным членом экипажа.

Чижмарь рассказал, что после обнаружения ошибки, консул начал вести себя грубо и просто ушел из палаты пострадавшего.

"Когда ошибка обнаружилась, то любезность сменилась на черствость, и он просто ушел на глазах удивленного и униженного украинца. А когда, опомнившись, вернулся немного загладить ситуацию, то Володя послал его к черту (правда, немного в другую сторону). А сегодня наш дипломат просил польскую полицию изъять у него паспорт, права, лицензию и другие документы. Наверное, обиделись и решили проучить", - написал Чижмарь.

Он добавил, что главное, что все живы.

"Касательно аварии в целом скажу лишь одно - все живы, слава богу. И это главное", - добавил народный депутат.

Скриншот поста (facebook.com/drttionov)

Ранее сообщалось, что в аварии легкомоторного самолета в Польше пострадал нардеп Чижмарь. Инцидент произошел 9 июня. Небольшой самолет Cessna разбился в аэропорту в Жешув-Яйонка.

В результате крушения пострадало три человека. Один из них - украинский народный депутат от Радикальной партии Олега Ляшко Юрий Чижмарь.

Из-за аварии самолета аэропорт перенаправил несколько рейсов: самолет следовавший из Варшавы в Жешув вернулся обратно в польскую столицу, а самолет из Лондона был перенаправлен ​​в аэропорт Кракова.

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