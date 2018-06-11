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Аварія літака з українським нардепом у Польщі: з'явилися подробиці

STYLERLIFE        11.06.2018 - 14:34
Фото: Юрій Чижмарь (facebook.com)
Фото: Юрій Чижмарь (facebook.com)

Інцидент стався в суботу, 9 червня

Народний депутат Верховної ради від Радикальної партії Олега Ляшка Юрій Чижмарь вже виписався з лікарні. Туди він потрапив після аварії літака в Польщі. Про стан нардепа "Обозревателю" розповів його однопартієць Ігор Мосійчук.

"У неділю, 10 червня, він вже покинув лікарню. Також йому потрібно було ще побувати в поліції, оскільки сталася аварія літака, їм потрібно було отримати пояснення. Його стан нормалізується. Але про характер травм я вам казати не можу, він заборонив розголошувати", - сказав Мосійчук.

На своїй сторінці в Facebook Юрій Чижмарь поскаржився на українського консула в Польщі. Він розповів про те, як у лікарні хтось з консульства шукав депутата, але препутал потерпілого з іншим травмованим членом екіпажу.

Чижмарь розповів, що після виявлення помилки, консул почав вести себе грубо і просто пішов з палати потерпілого.

"Коли помилка виявилася, то люб'язність змінилася на черствість, і він просто пішов на очах здивованого і приниженого українця. А коли, отямившись, повернувся трохи загладити ситуацію, то Володя послав його до чорта (правда, трохи в іншу сторону). А сьогодні наш дипломат просив польську поліцію вилучити у нього паспорт, права, ліцензії та інші документи. Напевно, образилися і вирішили провчити", - написав Чижмарь.

Він додав, що головне, що всі живі.

"Щодо аварії у цілому скажу лише одне - всі живі, слава богу. І це головне", - додав народний депутат.

Скріншот поста (facebook.com/drttionov)

Раніше повідомлялося, що в аварії легкомоторного літака в Польщі постраждав нардеп Чижмарь. Інцидент стався 9 червня. Невеликий літак Cessna розбився в аеропорту в Жешув-Яйонка.

В результаті аварії постраждало три людини. Один з них - український народний депутат від Радикальної партії Олега Ляшка Юрій Чижмарь.

Через аварію літака аеропорт перенаправив кілька рейсів: літак прямував з Варшави до Жешув повернувся назад в польську столицю, а літак з Лондона був перенаправлений в аеропорт Кракова.

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Теги: народный депутат, авария, самолет, крушение
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