UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Що буде з організмом, якщо їсти авокадо кожен день

Користь авокадо при щоденному вживанні (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Павло Колеснік

Щоденне вживання авокадо може мати неймовірно позитивний вплив на ваше здоров'я та благополуччя. Адже цей плід є одним із найбільш поживних фруктів на планеті.

Яке буде ваше самопочуття, якщо кожен день їсти авокадо - читайте в матеріалі Styler.

Зменшиться рівень холестерину

Авокадо сповнений корисних мононенасичених жирів, які допомагають худнути, а ще регулюють баланс холестерину, знижуючи рівень "поганого" і підвищуючи "хорошого". Тому якщо з'їдати авокадо щодня, ваше серце та судини будуть під надійним захистом.

Поліпшиться травлення

В авокадо дуже багато клітковини: у невеликому плоді міститься 10 грамів, це майже половина добової норми. Клітковина не тільки необхідна для нормальної роботи травної системи, але також допомагає нам довше зберігати почуття ситості та підтримувати ідеальну фігуру.

Імунітет стане міцнішим

В авокадо багато вітамінів групи В, які допомагають боротися з інфекціями, а також вітамінів С та Е, природних антиоксидантів, що запобігають розвитку раку. Крім того, в авокадо містяться антиоксиданти лютеїн та зеаксантин, які запобігають в організмі розвиток катаракти та дегенерації жовтої плями.

Поліпшиться сон

Магній, якого також дуже багато в авокадо, справжня таємна зброя у боротьбі зі стресом. Якщо ви не можете заснути або часто прокидаєтеся ночами, з'їдайте ввечері трохи авокадо - у вигляді салату або соусу.

Шкіра стане молодою та свіжою

Вітаміни та мононенасичені жири, якими наповнене авокадо, підтримують молодість і пружність шкіри, а також надають блиск волоссю.

Кому не можна їсти авокадо

Небажано їсти авокадо під час вагітності та годування груддю. Це може зменшити вироблення молока. Якщо мама, що годує, споживає авокадо у великих кількостях, у дитини може бути розлад шлунка.

Людям із підвищеною чутливістю шлунка слід уникати вживання авокадо. Ви можете відчути нудоту, біль у животі та тяжкість у шлунку. Надмірне споживання авокадо може спричинити запор через високий вміст клітковини.

Якщо ваш організм схильний до алергії, вам також треба виключити цей продукт з раціону. Симптомами алергічної реакції на авокадо є свербіж, почервоніння шкіри та екзема.

Авокадо містить багато калорій. Тому якщо ви на дієті, то їсти його щодня не можна. Висока калорійність продукту пояснюється його корисними жирами. Однак фрукт не підвищує рівень цукру, оскільки містить дуже мало вуглеводів.

 

Раніше ми повідомляли про те, кому заборонено їсти авокадо.

Також ми писали, як правильно та навіщо потрібно заморожувати авокадо.

Читайте РБК-Україна в Google News
авокадоКорисні властивості продуктів